Лунная пыль: полезный материал или жуткий аллерген?

Когда участники легендарной миссии Аполлон наконец-то вернулись на родную планету, то оказалось, что с собой они привезли не только массу запланированных образцов, но и весьма токсичную пыль, которая прилипла к их скафандрам. Она вызывала серьёзные аллергическое реакции на коже и даже имела слезоточивый эффект. Учёные сразу же объяснили это тем, что в нашей атмосфере присутствует ветер и вода, в результате чего пылинки приобретают более круглую форму, тогда как на Луне таких природных явлений нет и все крупицы имеют очень острые углы, которые и вызывают микроскопические разрушения кожных покровов.

На некоторое время про этот вопрос забыли, однако, сегодня европейские специалисты решили определить, насколько лунная пыль может быть опасна для человека. Один из энтузиастов новосозданного проекта заявил, что в течение двадцати лет изучал проблемы со здоровьем у людей, которые летали в космос, и при этом точные ответы так и не были найдены.

Пока что в исследовании существует весьма серьёзная загвоздка. Учёные даже смогли подыскать подходящую породу вулканического происхождения, которая была бы схожа с лунной, однако в процессе механического разрешения все микрочастицы имею округлую форму, тогда как необходимо получить именно остроугольные пыльники.

Если вред лунной пыли окажется незначительным и от него можно будет защититься, то в будущем первые земляне, которые будут проживать на луне, смогут использовать материал для изготовления кирпичей.