Ученые разработали уникальную пушку для квантового компьютера

Физики из Университета Аделаиды ( Австралия ) сконструировали электронную пушку, которую в дальнейшем используют для создания квантового компьютера. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

Сверхскоростная пушка управляет движением множества электронов, которые необходимы для создания квантового компьютера, сообщила « Парламентская газета ». Теперь физики разрабатывают вычислительную машину будущего.

Инженерная компания Boston Dynamics представила четвероногого робота Cheetah 3 (Гепард 3), который умеет прыгать и вставать на задние конечности.