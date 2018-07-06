Ещё
Ученые разработали уникальную пушку для квантового компьютера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые разработали уникальную пушку для квантового компьютера 

360tv.ru 57 минут назад
Физики из Университета Аделаиды (Австралия) сконструировали электронную пушку, которую в дальнейшем используют для создания квантового компьютера. Об этом сообщил сайт «Русская планета».
Сверхскоростная пушка управляет движением множества электронов, которые необходимы для создания квантового компьютера, сообщила «Парламентская газета». Теперь физики разрабатывают вычислительную машину будущего.
Инженерная компания Boston Dynamics представила четвероногого робота Cheetah 3 (Гепард 3), который умеет прыгать и вставать на задние конечности.
360tv.ru: последние новости
Ученые научили робота‐гепарда ходить наощупь. Видео Сибирские лайки оказались предками вымерших собак индейцев Мусор в космосе будут искать с радаром
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители подняли на перехват33
«Доярку из Хацапетовки» избили в Москве66
Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии80
Американца в Москве приговорили к 11 годам «строгача»40
Трамп устроил разнос Германии из-за российского газа253
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Робота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
00:48
Турция защитит клиентов «Натали Турс»
Личный счет Компании
00:27
Уснувшего на скамейке Пенкина обокрали
Шоу-бизнес Криминал
03:10
Клиенты «Натали Турс»: «Нас игнорируют»
Личный счет Компании
00:22
Снайпер ВСУ похвастался выстрелом во время перемирия
В мире Украина
00:37
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей
Шоу-бизнес
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение