Ученые разработали уникальную пушку для квантового компьютера 

Физики из Университета Аделаиды (Австралия) сконструировали электронную пушку, которую в дальнейшем используют для создания квантового компьютера. Об этом сообщил сайт «Русская планета».
Сверхскоростная пушка управляет движением множества электронов, которые необходимы для создания квантового компьютера, сообщила «Парламентская газета». Теперь физики разрабатывают вычислительную машину будущего.
Инженерная компания Boston Dynamics представила четвероногого робота Cheetah 3 (Гепард 3), который умеет прыгать и вставать на задние конечности.