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Дальневосточные учёные создали новый материал для звукоизоляции
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Дальневосточные учёные создали новый материал для звукоизоляции 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Учёные из Дальневосточного федерального университета разработали уникальный звукоизоляционный материал — он способен снизить шумовой фон до ста процентов, сообщает «Русская планета».
В качестве материала для разработки исследователи взяли пену — добавив в её структуру наночастицы магнетита и кремнезема, исследователи получали совершенное вещество, обладающее колоссальной возможностью по снижению шумопередачи. Раньше для звукоизоляции учёные применяли материалы, обладающие пористой структурой, из-за чего их акустические характеристики были недостаточно качественными.
Новое вещество, по своей сути, похоже на аэрогель, однако стоит не так дорого. Кроме того, разработка обладает уникальным звукоизоляционным эффектом, которого нет даже у западных аналогов.
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