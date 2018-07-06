Дальневосточные учёные создали новый материал для звукоизоляции

Учёные из Дальневосточного федерального университета разработали уникальный звукоизоляционный материал — он способен снизить шумовой фон до ста процентов, сообщает «Русская планета».

В качестве материала для разработки исследователи взяли пену — добавив в её структуру наночастицы магнетита и кремнезема, исследователи получали совершенное вещество, обладающее колоссальной возможностью по снижению шумопередачи. Раньше для звукоизоляции учёные применяли материалы, обладающие пористой структурой, из-за чего их акустические характеристики были недостаточно качественными.

Новое вещество, по своей сути, похоже на аэрогель, однако стоит не так дорого. Кроме того, разработка обладает уникальным звукоизоляционным эффектом, которого нет даже у западных аналогов.