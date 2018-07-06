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Канадские учёные создали прибор, делающий объекты невидимыми
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Канадские учёные создали прибор, делающий объекты невидимыми 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Канадские эксперты разработали устройство, которое способно делать объекты невидимыми. В основе работы аппарата лежит технология обратимого цветового перераспределения, сообщает «Русская планета».
Принцип действия прибора основан на выделении из всего светового спектра одного цвета. Это необходимо для его последующей маскировки. В обычных условиях любой детектор смог бы уловить цвет, однако при новом методе он ускользает от мониторинга. Когда через объект проходит свет, его спектр преобразовывается в первоначальную гамму, из-за чего предмет становится невидимым.
Примечательно, что в ходе опытов учёные сделали неразличимыми несколько объектов при хорошем освещении — это стало большим открытием в области маскировки. На основе полученных данных исследователи намерены создать одежду для маскировки.
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