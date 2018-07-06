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Учёные нашли способ доставки лунного модуля в космос
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Учёные нашли способ доставки лунного модуля в космос 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Российские учёные открыли способ транспортировки лунного модуля на околоземную орбиту — элементы аппарата будут доставляться на станцию частями, сообщает «Русская планета».
Модель понадобится космонавтам для высадки на естественный спутник Земли. Первая подобная экспедиция должна пройти через 12 лет. Сейчас инженеры работают над проектированием технического образа будущего комплекса на Луне. Чтобы транспортировать элементы модуля на орбиту, физики намерены применить сверхтяжёлую ракету-носитель.
Предполагается, что сборка частей аппарата будет происходить уже непосредственно на месте. Проект по разработке отдельной станции в окололунном пространстве идёт уже два года: совместные работы в этой сфере ведут российская и американская стороны.
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