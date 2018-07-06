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Созданы дешевые ножные протезы из нейлона
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Созданы дешевые ножные протезы из нейлона 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ученые создали оригинальную технологию производства протезов ног из нейлона. Новая методика позволяет подбирать размеры и степень жесткости протеза, делая его удобным.
Для изготовления качественного индивидуального протеза достаточно знать массу тела будущего владельца и параметры второй, сохранившейся ноги, сообщает информационное агентство nation-news.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.
Авторы технологии сосредоточились на форме ступни, сделав ее максимально похожей на настоящую, и на функциях голени. Чтобы понять, как двигается человеческая нога, инженеры составили математическую модель показателей жесткости.
Таким образом ученым удалось воссоздать нормальное движение голени шагающего человека. Новая модель уже опробована добровольцами, которые ранее пользовались ножными протезами других типов.
Теперь создатели хотят снабдить разработанные ими нейлоновые ступни специальным покрытием, чтобы обеспечить устойчивость на скользких поверхностях.
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