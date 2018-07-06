Австралийские учёные создали новый элемент квантового компьютера

Физики из Австралии разработали инновационную пушку, которая станет важным элементом квантовой вычислительной машины будущего, сообщает «Русская планета».

Устройство представляет собой электронный аппарат, который управляет бесчисленным количеством одиночных электронов. Разработанная пушка работает очень оперативно — буквально каждую секунду устройство руководит движением электронов, что является важным принципом в разработке квантовой вычислительной машины.

Сейчас эксперты намерены выработать конструкцию будущего квантового компьютера, обладающего возможностями для масштабирования.