СМИ: общий вес мусора в космосе превышает 8 тонн 

Общий вес космических отходов превышает 8 тонн. Мусор во Вселенной стал накапливаться с момента запуска первого спутника в 1957 году, сообщает «Русская планета».
Сейчас в космосе остаётся больше число «расходников» от ракет и спутников — различных технологических элементов, разгонных блоков, отработанных верхних ступеней летательных аппаратов. Каждая страна стремится разработать свою стратегию борьбы с отходами во внеземном пространстве.
Российские учёные, к примеру, намерены создать свою стратегию борьбы с отходами в космосе. Планируется, что над документом будут работать эксперты из РАН. На данный момент к отходам во внеземном пространстве относят до двадцати тысяч искусственных объектов. Причём столь высокая степень замусоренности в будущем угрожает разведывательной деятельности в космосе. Сейчас исследователи будут работать над определением эффективных методов утилизации отходов на большой высоте.