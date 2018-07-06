СМИ: общий вес мусора в космосе превышает 8 тонн

Общий вес космических отходов превышает 8 тонн. Мусор во Вселенной стал накапливаться с момента запуска первого спутника в 1957 году, сообщает «Русская планета».

Сейчас в космосе остаётся больше число «расходников» от ракет и спутников — различных технологических элементов, разгонных блоков, отработанных верхних ступеней летательных аппаратов. Каждая страна стремится разработать свою стратегию борьбы с отходами во внеземном пространстве.