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Усилилась агрессивность у «космических» микробов
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Российские ученые отметили усиление агрессивности у «космических» микробов 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские ученые обнаружили усиление агрессивности и устойчивости к антибиотикам у микроорганизмов, вернувшихся на Землю после длительного нахождения в космосе, говорится в российском национальном докладе о результатах фундаментальных космических исследований в России, который будет представлен на заседании международного Комитета по космическим исследованиям.
Ранее сообщалось, что на поверхности Международной космической станции обнаружены некоторые виды бактерий, способные существовать в условиях жесткой радиации открытого космоса.
"Результаты исследований систем "микроорганизмы — конструкционные материалы" после доставки трех контейнеров "Биориск-МСН" в лабораторию показали, что бактерии и грибы могут оставаться жизнеспособными даже после 31 месячного экспонирования в открытом космическом пространстве. При этом, у выживших штаммов наблюдалось усиление агрессивной (нуклеазной) активности и увеличение устойчивости к препаратам с антимикробной активностью", — говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Так, у штаммов бактерий вида Bacillus subtilis после 31 месячного пребывания в космосе наблюдалось повышение устойчивости к шести антимикробным препаратам из восьми изученных. "Таким образом, можно сделать вывод о том, что при воздействии на микроорганизмы ряда неблагоприятных факторов, присущих открытому космическому пространству, выживают наиболее резистентные и агрессивные штаммы", — говорится в документе.
Эксперимент проводился на поверхности российского сегмента МКС. С января 2005 года было проведено несколько серий экспериментов. На внешней оболочке станции размещалась аппаратура эксперимента "Биориск", в которой находились образцы. Приблизительно через каждые шесть месяцев образцы материалов с микроорганизмами доставлялись на Землю для исследований.
В качестве подопытных использовались 68 видов организмов — от бактерий до позвоночных животных и высших растений (споры бактерий и плесневых грибов, семена растений, покоящиеся яйца низших ракообразных, личинки комара, сухая икра карпозубой рыбы и другое).
Эксперимент проводится для подтверждения теории панспермии. Согласно ей, в космическом пространстве рассеяны споры микроорганизмов, которые движутся под давлением световых лучей, а попадая в сферу притяжения планеты, оседают на ее поверхности и закладывают на этой планете начало живого. Согласно этой теории жизнь могла быть занесена на Землю из космоса. Наиболее вероятно попадание живых организмов внеземного происхождения с метеоритами и космической пылью. Это предположение основывается на данных о высокой устойчивости некоторых организмов, например, микробных спор, к радиации, глубокому вакууму, низким температурам и другим экстремальным воздействиям.
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