Российские космические корабли смогут летать на «солнечном парусе»

"Другой проект, который мы разделили на несколько из-за его масштабности, тоже связан с адаптивной оптикой. Мы можем вывести её на орбиту, поймать «солнечный зайчик» и направить его на корабль, таким образом получился бы «солнечный парус». Пока это всё на грани фантастики, но в перспективе всё это реально", — сказал он.

Холдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех» ) специализируется на производстве оптико-электронной, лазерной и медицинской техники. В состав «Швабе» входят более 60 организаций, в том числе научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, научно-производственные объединения.

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