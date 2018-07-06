Ещё
Российские космические корабли смогут летать на «солнечном парусе»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские космические корабли смогут летать на «солнечном парусе» 

РИА Новости 51 минуту назад
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Специалисты холдинга «Швабе» разрабатывают проект выведения на орбиту линзы, которая будет способна «ловить» и передавать солнечную энергию перспективным космическим кораблям, в результате чего тот сможет значительно снизить расход топлива, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора компании Сергей Попов.
"Другой проект, который мы разделили на несколько из-за его масштабности, тоже связан с адаптивной оптикой. Мы можем вывести её на орбиту, поймать «солнечный зайчик» и направить его на корабль, таким образом получился бы «солнечный парус». Пока это всё на грани фантастики, но в перспективе всё это реально", — сказал он.
Холдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») специализируется на производстве оптико-электронной, лазерной и медицинской техники. В состав «Швабе» входят более 60 организаций, в том числе научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, научно-производственные объединения.
Полный текст интервью читайте на сайте Ria.ru >>
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон В России произошел "гражданский" переворот: есть первые жертвы "Ждите, пока умрет". Скорая отказалась везти ветерана в больницу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы193
Киев отправит украинцев в Крым с комфортом40
Трамп решил развалить Евросоюз85
Сибиряки объявили себя гражданами СССР и не платят ЖКХ660
Россиян захотели лишить льготного НДС на продукты62
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Ообота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия
02:50
Литовец захотел расстрелять Зимний дворец из «Авроры»
Происшествия
01:07
США опубликовали видеозаписи ядерных испытаний
Оружие
02:43
Скрипалей спас британский дождь
В мире
01:04
Венесуэла грозит США «вторым Вьетнамом»
В мире Армия
03:43
Началась «крупнейшая торговая война»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение