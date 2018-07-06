Российские космические корабли смогут летать на «солнечном парусе» 

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Специалисты холдинга «Швабе» разрабатывают проект выведения на орбиту линзы, которая будет способна «ловить» и передавать солнечную энергию перспективным космическим кораблям, в результате чего тот сможет значительно снизить расход топлива, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора компании Сергей Попов.
"Другой проект, который мы разделили на несколько из-за его масштабности, тоже связан с адаптивной оптикой. Мы можем вывести её на орбиту, поймать «солнечный зайчик» и направить его на корабль, таким образом получился бы «солнечный парус». Пока это всё на грани фантастики, но в перспективе всё это реально", — сказал он.
Холдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») специализируется на производстве оптико-электронной, лазерной и медицинской техники. В состав «Швабе» входят более 60 организаций, в том числе научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, научно-производственные объединения.
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