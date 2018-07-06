На Алтае построят станцию регистрации космических лучей

Алтайский госуниверситет подал заявку в минобрнауки РФ на участие в программе создания и развития сети уникальных научных установок класса «мегасайнс». Алтайские ученые надеются получить грант на строительство экспериментальной станции регистрации космических лучей.

Эту информацию подтвердил «РГ» проректор по международной деятельности Алтайского государственного университета Роман Райкин на открывшемся сегодня в вузе XXVI Европейском симпозиуме по космическим лучам.

По словам Романа Райкина, климат Алтайского края создает благоприятные условия для размещения такой станции: на территории региона достаточно большое количество безоблачных ночей, подходящих для регистрации гамма-лучей и другого космического излучения.

По мнению алтайских ученых, в крае вполне можно реализовать проект наподобие Тукинского эксперимента (проект «Тайга») в Республике Бурятия , где установлен современный комплекс для изучения космических лучей и гамма-астрономии. Поскольку стоимость такой станции очень высока, в АлтГУ рассчитывают привлечь на ее строительство федеральный грант по программе «мегасайнс».

Справка «РГ»

6-10 июля 2018 года на базе Алтайского государственного университета проходит XXVI Европейский симпозиум по космическим лучам (ECRS) и XXXV Всероссийская конференция по космическим лучам (RCRC). В работе главных международных научных форумов в области астрофизики высоких энергий принимают участие ученые из более чем 20 стран мира.