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Ученые доказали способность пауков использовать электричество для полета
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Ученые доказали способность пауков использовать электричество для полета 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Многие мелкие пауки могут перемещаться с места на место по воздуху. Замерев без движения, они выпускают паутинные нити, которые подхватывает ветер — и уносит вместе с владельцем. Еще Дарвин, поймав некоторых таких путешественников далеко в открытом море, задумывался, как это происходит. Он же заметил, что шелковые нити при этом не спутываются и словно отталкиваются друг от друга, и предположил: для этого каким-то образом используется электричество.
Впрочем, такое предположение казалось чересчур невероятным, и, как правило, ученые удовлетворялись более простыми теориями, объясняя полет пауков обычным планированием в потоках воздуха. Однако новая работа Эрики Морли (Erica Morley) и ее коллег-биофизиков из Бристольского университета придает новое дыхание озарению Дарвина. Результаты ее ученые сообщают в статье, опубликованной в журнале Current Biology.
В самом деле, полет пауков нередко наблюдается даже при таком легком ветре, которого никак недостаточно, чтобы поднять их в воздух. Расстояние их перелетов (до тысяч километров) и высоту (до пяти километров и выше) также трудно объяснить одним лишь ветром. В 2013 году Питер Горхэм (Peter Gorham) подсчитал, что теоретически паутина может накапливать статическое электричество для подъема в воздух. Теперь же ученые продемонстрировали это на практике, в лаборатории.
©University of Bristol
Эрика Морли и ее соавторы экспериментировали с пауками-линифиидами, помещая их в электромагнитное поле, которое имитировало естественное электричество атмосферы. В таких условиях — даже без имитации ветра — пауки могли подняться в воздух, но сразу же опускались вниз, стоило ученым отключить электрическое поле. Ветер, конечно, играет большую роль в перелетах пауков. Однако быстрый вертикальный взлет обеспечивают им электрические заряды, накапливающиеся в шелке паутины.
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