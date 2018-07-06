Российский телескоп «АРКА» сможет разглядеть Солнце с рекордным увеличением

МОСКВА , 6 июл — РИА Новости . Уникальный космический аппарат «АРКА» для изучения Солнца с рекордной детализацией с помощью двух телескопов будет запущен в 2023 году, говорится в национальном докладе о результатах фундаментальных космических исследований в России , который будет представлен на заседании международного Комитета по космическим исследованиям.

Завершение разработки (создание летного образца аппаратуры) запланировано на 2021 год. Запуск космического аппарата в соответствии с Федеральной космической программой намечен в 2023 году.

"Рекордное пространственное разрешение телескопов будет достигаться за счет особенностей их оптической схемы: телескопы будут наблюдать Солнце в ограниченном поле зрения, но с очень высокой детализацией. Размер поля зрения будет составлять 10 на 10 угловых минут, что равно 1/7 площади солнечного диска. Детекторы телескопов, регистрирующие изображения, будут иметь размер 6000 на 6000 пикселей. Такое сочетание малого поля зрения и большого размера детектора позволит впервые в мире различить на поверхности Солнца детали размером 75 километра", — говорится в тексте доклада, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

В рамках проекта на орбиту предполагается вывести три научных инструмента, в том числе, два солнечных телескопа с самым высоким в мире пространственным разрешением.

"Разрешение больше 100 километров, что в несколько раз выше, чем дает действующая солнечная обсерватория НАСА SDO", — отмечается в докладе.

Еще инструментом будет малый телескоп, наблюдающий диск Солнца и околосолнечное пространство в диапазоне высот до одного радиуса Солнца. Такой подбор инструментов позволит одновременно изучать процессы на поверхности Солнца и в его внешних слоях. В частности, с самых ранних стадий смогут наблюдаться корональные выбросы массы, являющиеся основной причиной изменений космической погоды.

Оба телескопа проекта являются двузеркальными инструментами. Первый будет наблюдать корону Солнца. Второй телескоп поможет увидеть переходный слой Солнца.

Головная организация по проекту — Физический институт российской академии наук . В институте разрабатываются основные электронные и механические узлы и будет производится финальная сборка аппаратуры. Рентгеновская оптика и фильтры для телескопов — также российского производства и изготавливаются в Институте физики микроструктур.

В настоящий момент для проекта созданы сверхгладкие зеркала с диаметром 300 миллиметров. Для конструкции телескопа используются термостабильные сплавы на основе титана, также изготавливаемые в России. В целом, около 80% узлов научной аппаратуры — российского производства.