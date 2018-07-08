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Китай предложил России создать «космический Интернет»
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Китай предложил России совместно создать конкурента OneWeb 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Делегация Китая на переговорах в Москве предложила "Роскосмосу" обсудить возможность создания совместной спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в Интернет — аналога OneWeb и Starlink, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее "Роскосмос" презентовал в Москве свой ответ на OneWeb — спутниковую систему "Эфир", которая должна была насчитывать 300 спутников. Создание системы требовало инвестиций в 300 миллиардов рублей. В дальнейшем было решено объединить ее с другими направлениями — навигационными спутниками и космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли в систему "Сфера" и увеличить общую группировку до 600 спутников.
"В ходе двухсторонней встречи 4 июля делегация Китая, прибывшая в Москву для знакомства с новым руководством "Роскосмоса", представила, в том числе, свои планы по формированию многоуровневой спутниковой группировки связи. Во время встречи было озвучено предложение об участии России в проекте", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, Китай рассматривает возможность создания национальной спутниковой системы из около тысячи космических аппаратов, расположенных на низкой, средней и геостационарной орбите — своеобразный ответ создающейся системе OneWeb, которая будет насчитывать около 900 космических аппаратов на низкой орбите.
"Прозвучало предложение создать совместную российско-китайскую систему, где каждая из сторон создала бы по половине орбитальной группировке и приняла бы на себя по 50 процентов затрат", — отметил собеседник.
По его словам, российская сторона не озвучила никакого ответа на поступившее предложение.
В госкорпорации "Роскосмос" РИА Новости не стали комментировать эту информацию.
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