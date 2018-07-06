Ученые выяснили, что древние индейцы завезли собак из Сибири 

Ученые доказали, что предками вымерших собак древних индейцев вовсе не были одомашненные волки Северной Америки: оказалось, что на материк они попали вместе с хозяевами из Сибири в ледниковую эру.
Как сообщает журнал Science, ответ на вопрос о предках индейских собак исследователям помогла дать генетика. Ученые проанализировали ДНК псов, охватив при этом период в 10 тысяч лет. Именно этим возрастом датируются самые древние останки собак, найденные археологами на американском континенте
Их обнаружили при раскопках в 60-е и 70-е годы прошлого века на западе штата Иллинойс, где предки индейцев собирали моллюсков в близлежащей реке и охотились на оленей. Одна из найденных собак напоминала по размерам английского сеттера, другая была и того меньше. Ученые предположили, что такие собаки использовались в качестве охотничьих.
Полную картину смог дать лишь генетический анализ. Ученые сравнили митохондриальные ДНК 71 собаки, найденной при раскопках, в том числе, в Иллинойсе. Оказалось, что ближе всего с точки зрения генетики им оказались собаки, обнаруженные при раскопках на российском острове Жохова, находящегося в Восточно-Сибирском море. Возраст тех находок оценивался в 9000 лет.
Ученые считают, что общий предок древних индейских и сибирских собак, жил примерно 16 тысяч лет назад. В Америку собаки могли попасть с хозяевами по так называемому Берингову мосту между Сибирью и Аляской, который исчез около 11 тысяч лет назад. С появлением колонизаторов древние собаки на американском континенте исчезли полностью: возможно, причиной стали болезни, привезенные европейцами.