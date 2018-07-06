Ещё
Впервые обломки метеорита подняли со дна океана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы

Впервые обломки метеорита подняли со дна океана 

ТАСС 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
Первую успешную операцию по поиску обломков метеорита на дне океана провели американские специалисты. Как сообщил в четверг интернет-портал Space.com, метеорит вошел в атмосферу 7 марта и упал в Тихий океан примерно в 25 километрах от побережья штата Вашингтон.
По оценкам эксперта из Центра изучения космических обломков при Центре управления полетами имени Линдона Джонсона Марка Фрайса, масса метеорита составляла 2 тыс. кг, а самый крупный из обломков, вероятно, достигший поверхности океана, мог иметь диаметр 12 сантиметров и массу около 4,4 кг. 2 июля исследовательское судно "Наутилус" вышло в район падения метеорита и после обследования 1 кв. км океанского дня с помощью автономных аппаратов "Геркулес" и "Аргус" был осуществлен забор образцов донных осадков. В лаборатории выяснилось, что в одной из проб оказались два небольших фрагмента метеорита. Не исключено, что микроскопические обломки удастся обнаружить и в других пробах.
"Эти фрагменты размером от 2 до 3 мм сильно оплавлены и, вероятно, они представляют собой часть внешней поверхности метеорита", — отметил Марк Фрайс.
Дальнейший анализ позволит определить, к какому типу относился метеорит, упавший в Тихий океан. По его словам, ранее ученые никогда не осуществляли целенаправленные поиски метеоритов на океанском дне, и нынешняя экспедиция стала первой в своем роде.
ТАСС: последние новости
РКК "Энергия": летные испытания ракеты "Союз-5" будут проходить с 2022 по 2025 год Группу наноспутников, модифицированных курскими учеными, запустят в космос в августе Академик РАН: борьба с опасными для Земли астероидами должна стать общемировой задачей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
Сибиряки объявили себя гражданами СССР и не платят ЖКХ503
Доллар может подорожать на шесть рублей131
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»216
Утопивший солдата на танке офицер попросился в Сирию157
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
01:07
США опубликовали видеозаписи ядерных испытаний
Оружие
01:04
Венесуэла грозит США «вторым Вьетнамом»
В мире Армия
03:43
Началась «крупнейшая торговая война»
Экономика
00:32
Светящаяся изнутри лягушка ужаснула американцев
Происшествия Общество
01:06
Крупный пожар в центре Москвы сняли на видео
Пожары
01:00
Балтийскому морю грозит катастрофа
Наука и техника Наука
01:00
Россиянки расцеловали корейского репортера
Общество Азия
19:56
Пенсионный фонд предложили упразднить
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение