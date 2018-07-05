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Уфологи предположили, что пришельцы крадут звёзды во Вселенной
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Уфологи предположили, что пришельцы крадут звёзды во Вселенной 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Интересное предположение выдвинула группа учёных — мистиков, которая считаете, что у инопланетных цивилизаций в ближайшее время закончатся энергетические ресурсы и они пополняют запас с помощью звёзд. Пришельцы с других планет активно обсуждаются в последнее время в СМИ и появляется всё больше догадок и предположений о их деятельности. Насколько реально может быть подобное предположение? Звёзды таят в себе огромные запасы энергии и это может быть колоссальным источником для инопланетных рас, если они умеют добывать подобные ресурсы. Сложно представить какие технологии нужны для подобных процессов. По мнению всё тех же уфологов, всего через каких-то 100 миллиардов лет, могут появиться пустынные зоны без звёзд в разных точках Вселенной и даже жители Земли не будут наблюдать звёздное небо, как сейчас, будет сплошной мрак. Учёные затрудняются ответить на вопрос о том, как представители внеземных цивилизаций могут транспортировать огромные звёзды в космосе, ведь их весь огромен.
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