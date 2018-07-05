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Специалисты простичтали вероятность победителей в Третьей мировой войне
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Специалисты простичтали вероятность победителей в Третьей мировой войне 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Вероятностей наступлений Третьей мировой войны достаточно много и специалисты решили просчитать, кто выйдет победителем в этом случае. Человечество в основной своей массе надеется, что подобного конфликта не произойдёт, иначе последствия могут быть катастрофическими для всей планеты. Но если всё же лидеры стран не сумеют договориться, кто будет победителем? Американские учёные считают, что наименьшие потери в этой схватке понесут те страны, которые обладают современными технологиями и вооружениями и тратят огромные деньги на исследования передовых технологий. И как заявляют учёные, на данном этапе сложно определить страны, которые могут стать победителями из-за секретности этих самых технологий. Остаётся надеяться на то, что мы никогда не узнаем, чем будет грозить нашей планете и никогда не узнаем имён победителей и проигравших!
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