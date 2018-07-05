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Ученые впервые подняли метеорит со дна океана
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Ученые впервые подняли метеорит со дна океана 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: E/V Nautilus
Американским ученым впервые в истории удалось поднять со дна океана куски упавшего метеорита. Об этом сообщили в твиттере экспедиции. Метеорит упал 7 марта этого года, и был зафиксирован сразу тремя научными станциями. Падение в океан произошло 7 марта в 25 километрах от берега штата Вашингтон, причем район падения удалось определить достаточно точно, туда была снаряжена экспедиция научного судна Nautilus.
2 июля дно начали обследовать два глубоководных аппарата Hercules и Argus и лишь после тщательного анализа в лаборатории ученые заявили об обнаружении двух фрагментов.
"Мы видим два небольших франмента. Это расплавленные куски камня", — пояснил специалист NASA Марк Фрайс, курирующий поиски. Дальнейший анализ поможет определить, к какому типу метеоритов принадлежат образцы. По оценкам ученых общая масса обломков может составлять 2 тонны.
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