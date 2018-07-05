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Российские ученые разработали радар для обнаружения космического мусора
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Российские ученые разработали радар для обнаружения космического мусора 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Для обнаружения космического мусора с борта Международной космической станции разработали ультрафиолетовый радар. Прибор поможет изучить различные атмосферные события и фиксировать пролет метеоров.
Об этом говорится в национальном докладе о результатах фундаментальных космических исследований в РФ. Доклад представят на заседании международного Комитета по космическим исследованиям.
Ультрафиолетовый радар разработали ученые из НИИ ядерной физики МГУ.
"Mini-EUSO будут использовать для распознавания космического мусора с целью в дальнейшем использовать подобный телескоп в комбинации с лазером для ликвидации космического мусора", — приводит РИА Новости отрывок из доклада.
Прибор, как запланировано, будет следить за Землей из иллюминатора российского модуля «Звезда».
Ученые разработали прибор в прошлом году. Пока не сообщается, когда его запустят на МКС.
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