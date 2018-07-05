Российские ученые разработали радар для обнаружения космического мусора

Для обнаружения космического мусора с борта Международной космической станции разработали ультрафиолетовый радар. Прибор поможет изучить различные атмосферные события и фиксировать пролет метеоров.

Об этом говорится в национальном докладе о результатах фундаментальных космических исследований в РФ . Доклад представят на заседании международного Комитета по космическим исследованиям.

Ультрафиолетовый радар разработали ученые из НИИ ядерной физики МГУ

"Mini-EUSO будут использовать для распознавания космического мусора с целью в дальнейшем использовать подобный телескоп в комбинации с лазером для ликвидации космического мусора", — приводит РИА Новости отрывок из доклада.

Прибор, как запланировано, будет следить за Землей из иллюминатора российского модуля «Звезда».

Ученые разработали прибор в прошлом году. Пока не сообщается, когда его запустят на МКС.