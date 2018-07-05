Деятельность человека ускорила рост «мертвых зон» в Балтийском море

Финские ученые пришли к выводу: главной причиной быстрого роста зон кислородного минимума в Балтийском море стали бытовые и сельскохозяйственные отходы, попадающие в морскую воду. Исследование опубликовано в журнале Biogeosciences.

«Мертвыми зонами» (зонами кислородного минимума) называют области водоемов, где в воде практически отсутствует кислород — из-за этого там почти нет живых организмов. Такие участки есть во многих морях: например, недавно ученые рассказали о быстром росте «мертвой зоны» в Оманском заливе. В Балтийском море расположены одни из самых больших зон кислородного минимума в мире, сейчас их суммарная площадь достигает 70 тысяч км2.

Авторы новой работы проанализировали два четырехметровых осадочных керна, извлеченных со дна Архипелагова моря, части Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами. Эти образцы позволили восстановить около 1,5 тысячи лет истории формирования отложений. Исследователи заключили: скорость потери кислорода за последнее столетие несопоставима с темпами предыдущего периода, она значительно увеличилась. «Мертвые зоны» покинули многие животные, включая некоторых моллюсков и кольчатых червей. При этом такие нарушения влияют и на обитателей соседних участков моря.

Участок одного из кернов, содержащий информацию о последнем столетии / © Sami Jokinen

По мнению ученых, главная причина роста зон кислородного минимума — бытовые, промышленные и сельскохозяйственные сточные воды. В них содержится большое количество питательных веществ, например азота или фосфора, которые провоцируют цветение воды — рост фитопланктона из-за быстрого размножения водорослей. Отмершие водоросли опускаются на дно, где их перерабатывают бактерии. Микроорганизмы активно расходуют кислород, поэтому водоем постепенно «задыхается». Ученые считают, что замедлить этот процесс можно, если снизить объем загрязняющих выбросов, но на восстановление некоторых участков могут уйти десятилетия: цианобактерии цветущих водоемов могут поглощать азот из атмосферы, воспроизводя «замкнутый круг», приводящий к цветению.

Ранее исследователи выяснили, что число участков океана, полностью лишенных кислорода, за последние 50 лет выросло в четыре раза.