Группу наноспутников, модифицированных курскими учеными, запустят в космос в августе

"В августе этого года с Международной космической станции планируется запуск второй серии интеллектуальной группировки малых космических аппаратов «Танюша-ЮЗГУ». Помогать космонавту Олегу Артемьеву в реальном запуске будет Сергей Прокопьев", — сказали в пресс-службе ЮЗГУ.

Выход космонавтов в открытый космос запланирован на 8 августа.

Вторая группа спутников не отличается по своей функциональности от первой, однако претерпела ряд модификаций, в том числе обновление операционной системы. «Была перенесена ручка, за которую космонавт держит аппарат во время его отталкивания. Таким образом, запуск малых космических аппаратов должен стать более плавным», — добавили в вузе.

Кроме того, усовершенствованные наноспутники обладают пассивной системой стабилизации, которая позволит корректировать их работу во время движения в невесомости.