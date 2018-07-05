Ученые МФТИ нашли способ повысить эффективность органических солнечных батарей

МОСКВА , 5 июля. / ТАСС /. Группа ученых нашла способ повысить эффективность органических фотопреобразователей (солнечных батарей) в несколько раз при помощи добавления в их состав атомов фтора. Об этом в четверг сообщает пресс-служба МФТИ.

"Международная группа ученых, в которую входят специалисты МФТИ, показала, что упорядоченные структуры на основе органических молекул могут стать основой для солнечных батарей. Используя такие структуры, ученые нашли способ повысить эффективность органических фотопреобразователей в несколько раз", — говорится в сообщении.

Солнечные батареи или фотоэлектрические преобразователи в настоящее время являются одним из самых перспективных направлений в энергетике. Ученые работают над тем, как удешевить батареи, одновременно повысив их эффективность. В большинстве фотоэлектрических преобразователей используется поликристаллический кремний, но ученые работают и над альтернативными вариантами. Одна из возможных замен кремнию — органические соединения, особые полимеры с фотоэлектрическими свойствами.

"Экспериментируя с модификациями исходных молекул, международный коллектив ученых смог добиться роста эффективности образцов с 3,7 до 10,2%. Это все еще меньше хороших коммерческих солнечных батарей, однако столь значительное увеличение КПД заставляет всерьез отнестись к новому материалу — такими темпами он может и перегнать сегодняшних фаворитов", — отмечается в сообщении.