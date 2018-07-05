Российский коллайдер: как ученые готовят «большой взрыв» в Дубне

Строительство комплекса NICA было торжественно начато 25 марта 2016 года с закладки первого камня в Дубне. Первый запуск коллайдера с неполной интенсивностью запланирован на 2019 год, а в полную силу он заработает в 2023 году.