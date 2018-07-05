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Российский коллайдер: как ученые готовят «большой взрыв» в Дубне
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Российский коллайдер: как ученые готовят «большой взрыв» в Дубне
Sputnik Южная Осетия
43 минуты назад
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Sputnik Южная Осетия
Строительство комплекса NICA было торжественно начато 25 марта 2016 года с закладки первого камня в Дубне. Первый запуск коллайдера с неполной интенсивностью запланирован на 2019 год, а в полную силу он заработает в 2023 году.
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