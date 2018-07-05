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Российские физики разработали алгоритмы для сверхчувствительных квантовых сенсоров
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Российские физики разработали алгоритмы для сверхчувствительных квантовых сенсоров 

Чердак 53 минуты назад
Фото: Чердак
Российские физики в разы повысили чувствительность квантовых магнитометров на основе сверхпроводящих кубитов. Об этом ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) и их коллеги из Швейцарии и Финляндии пишут в новой статье, опубликованной журналом npj Quantum Information. Коротко об их работе рассказывает пресс-релиз Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETHZ).
Технологии манипуляции квантовыми системами открывают дорогу к созданию не только сверхмощных квантовых компьютеров, но и сверхчувствительных сенсоров на основе сходных решений. Например, сверхпроводящие кубиты-трансмоны могут использоваться и для вычислений, и в метрологии.
Трансмон представляет собой систему из сверхпроводящих электродов с двумя наноразмерными барьерами, через которые из-за квантового туннелирования может протекать ток. Прошедшие через барьеры электроны интерферируют, причем интерференционная картина будет меняться в зависимости свойств проходящего через такой кубит внешнего магнитного поля. Это позволяет использовать трансмоны в качестве высокочувствительных магнитометров.
Андрей Лебедев и Гордей Лесовик из Лаборатории физики квантовых информационных технологий МФТИ совместно с коллегами из EHTZ предложили новый подход к анализу поведения трансмона, позволяющий частично избавиться от обычных ограничений точности, связанных с проявлением шумового сигнала. Для этого проводится серия «адаптивных» измерений, параметры каждого из которых определяются результатом, полученным в предыдущем цикле измерений.
Эксперименты с магнитометрами-трансмонами были поставлены группой в финском Университете Аалто. Они показали, что новые алгоритмы позволяют увеличить чувствительность системы в шесть раз. Авторы отмечают, что разработка может найти применение не только в квантовой метрологии, но и в квантовых компьютерах будущего.
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