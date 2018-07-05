Байконур подготовили к работе с новым российским модулем для МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР Казахстан ), 5 июл — РИА Новости . Космодром Байконур подготовили к доставке и последующему запуску к Международной космической станции (МКС) многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», сообщил РИА Новости источник на космодроме.

Ранее в Роскосмосе сообщили РИА Новости, что модуль «Наука» будет отправлен на космодром Байконур в ноябре 2018 года. При этом источник агентства на космодроме ранее рассказал, что модуль планируется запустить к МКС в ноябре 2019 года, а подготовка к запуску займет восемь месяцев.

"На Байконуре прошла успешная сертификация рабочего места для предстартовой подготовки модуля МЛМ. Перед этим специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» Космического центра имени Хруничева провели на космодроме Байконур комплекс мероприятий по развертыванию и проверкам рабочего места, где будет проводиться дооборудование, испытания и предстартовая подготовка модуля «Наука», — рассказал собеседник.

Стенд для работы с новым отсеком МКС установлен в том же монтажно-испытательном комплексе космодрома Байконур, где к полету в космос готовят пилотируемые корабли «Союз-МС» и грузовые корабли «Прогресс-МС», пояснил он.

По словам собеседника, здесь же экипажи будущих космических кораблей, которые отправятся в полет в 2019 году, будут проводить изучение модуля и тренироваться к работе с ним.

МЛМ начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря». В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать «дублер» в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление «Науки» не успели, ежегодно откладывая его запуск.

В 2013 году после передачи модуля от предприятия-производителя в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» на дооснащение внутренним оборудованием при проведении тестирования выяснилось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Их наличие в топливе могло привести к поломке двигательной системы всей МКС, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку. Планировалось, что в январе 2018 года баки, в которых должно храниться топливо, будут разрезаны, внутренние конструкции очищены, а затем баки сварят обратно. Весной модуль предполагалось отправить на космодром Байконур для проведения подготовки к запуску и дооснащению оборудованием.

В конце марта Роскосмос и РКК «Энергия» подписали акт о дооборудовании МЛМ дополнительными системами и продлении сроков эксплуатации бортового оборудования. В то же время по графику, утвержденному в госконтракте на модернизацию модуля, к этому моменту он должен был пройти этап заводских испытаний и быть готов к запуску. Согласно госконтракту, все работы с модулем, включая его отправку на космодром, подготовку к запуску и саму отправку к МКС, должны были быть проведены до июня 2018 года.