Россия и Китай проведут эксперимент по зондированию Земли со спутников

МОСКВА , 5 июл — РИА Новости . Представители Роскосмоса и Китайской национальной космической администрации (КНКА) в ближайшее время проведут эксперимент по совместному использованию данных со спутников Дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщает в четверг Роскосмос.

"Партнеры согласились провести совместный эксперимент по использованию российских и китайских тестовых полигонов для повышения качества оценки данных ДЗЗ своих космических аппаратов до 1 октября 2018 года", — говорится в сообщении.

Представители Роскосмоса и КНКА договорились об эксперименте на заседании российско-китайской рабочей подгруппы по сотрудничеству в области ДЗЗ. Там же стороны согласились в необходимости разработки, согласования и подписания отдельного двустороннего российско-китайского соглашения «О сотрудничестве в области ДЗЗ». Роскосмос в ходе заседания передал китайским коллегам проект соглашения. Подписать итоговый документ планируется до конца 2018 года.