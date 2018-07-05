Ещё
Россия и Китай проведут эксперимент по зондированию Земли со спутников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Китай проведут эксперимент по зондированию Земли со спутников 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Представители Роскосмоса и Китайской национальной космической администрации (КНКА) в ближайшее время проведут эксперимент по совместному использованию данных со спутников Дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщает в четверг Роскосмос.
"Партнеры согласились провести совместный эксперимент по использованию российских и китайских тестовых полигонов для повышения качества оценки данных ДЗЗ своих космических аппаратов до 1 октября 2018 года", — говорится в сообщении.
Представители Роскосмоса и КНКА договорились об эксперименте на заседании российско-китайской рабочей подгруппы по сотрудничеству в области ДЗЗ. Там же стороны согласились в необходимости разработки, согласования и подписания отдельного двустороннего российско-китайского соглашения «О сотрудничестве в области ДЗЗ». Роскосмос в ходе заседания передал китайским коллегам проект соглашения. Подписать итоговый документ планируется до конца 2018 года.
По словам замдиректора департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерия Заичко, сотрудничество с китайской стороной в области дистанционного зондирования Земли развивается динамично, а соглашение «позволит повысить эффективность использования данных ДЗЗ в различных сферах социально-экономического развития России и Китая, в том числе и при реализации проекта „Цифровая Земля“.
Последние новости
В России произошел "гражданский" переворот: есть первые жертвы "Ждите, пока умрет". Скорая отказалась везти ветерана в больницу "Болезненный удар": что сделает Украина с активами "Газпрома"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдума назвала пенсии и зарплаты депутатов202
Грудь Семенович взбесила россиян79
Инцидент в Эймсбери встревожил Кремль64
Тест: Чем был силен СССР?48
Порошенко решил возродить Чернобыль24
Видео
01:14
Инцидент в Эймсбери встревожил Кремль
Политика В мире
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:00
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»
Украина В мире
01:40
«Люди-банкоматы»: сколько зарабатывают гастарбайтеры
Экономика Статьи
01:55
Порошенко решил возродить Чернобыль
В мире Украина
00:10
Беспилотник атаковал АЭС во Франции
Происшествия
00:08
Китаянка хотела украсть мед, но пчелы отомстили
Происшествия
13:21
Путин сделал Кириенко Героем России
Политика Общество
01:12
Пока вы спали: Россиян выселяют из отелей
Общество
04:29
Известный музыкант попал в реанимацию
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение