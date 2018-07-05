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Источник сообщил о переносе пуска «Союза» с метеоспутником MetOp-С из Куру
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Источник сообщил о переносе пуска «Союза» с метеоспутником MetOp-С из Куру 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Намечавшийся ранее на 6 октября 2018 года запуск «Союза-СТ» с метеоспутником MetOp-С с европейского экваториального космодрома Куру (Гвианский космический центр, ГКЦ) будет перенесен на ноябрь, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
"Запуск предварительно переносится на месяц в связи с прогнозируемыми в октябре неблагоприятными метеоусловиями в верхних слоях атмосферы Земли", — отметил собеседник агентства.
Космические аппараты серии MetOp представляют собой комплекс метеорологических спутников, которые находятся на полярной орбите на расстоянии порядка 800 километров от поверхности Земли. Первый спутник серии, MetOp-А, был запущен 19 октября 2006 года, а второй, MetOp-B — 17 сентября 2012 года. Обе «метеорологические станции» успешно работают на орбите с момента запуска.
Спутники MetOp — универсальные устройства. В частности, их инфракрасный сканер обеспечивает получение точных трехмерных данных о температуре и влажности в атмосфере Земли. Приближающиеся грозы могут быть выявлены за несколько часов до начала. Аппараты могут также собирать данные о парниковых газах, например, об углекислом газе, угарном газе или метане, основываясь на информации 8,4 тысячи спектральных каналов. Спутники MetOp позволяют осуществлять измерение силы ветров над поверхностью океанов, наблюдение за перемещениями айсбергов и мониторинг озонового слоя стратосферы. Кроме того, комплекс MetOp передает измерительные данные морских судов, буев и исследовательских станций, а также сигналы от людей, находящихся в бедствии.
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