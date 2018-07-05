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Ученые выяснили, что таяние вечной мерзлоты создает условия для роста лиственниц
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Ученые выяснили, что таяние вечной мерзлоты создает условия для роста лиственниц 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 5 июля. /ТАСС/. Таяние вечной мерзлоты из-за потепления климата повышает обеспеченность лиственниц минеральными питательными элементами — со временем это может привести к ее распространению в зоне мерзлоты в Центральной Сибири. К такому выводу пришла группа ученых из России (Красноярска), Швейцарии, Франции и США, сообщило в четверг официальное издание Сибирского отделения РАН.
"Ученые Красноярского научного центра СО РАН совместно с коллегами из Сибирского федерального университета, Швейцарии, Франции и США обнаружили, что деградация вечной мерзлоты, вызванная потеплением, увеличивает обеспеченность лиственниц минеральными питательными элементами. Исследователи прогнозируют, что это вызовет рост биомассы и продуктивности деревьев в мерзлотной зоне Центральной Сибири", — сообщает издание. Результаты опубликованы в журнале Forests.
Лиственница распространена практически на всей территории Центральной Сибири, но в условиях вечной мерзлоты ее вегетационный период сокращается. Ученые проанализировали эффекты потепления климата на двух наиболее распространенных в Центральной Сибири видах — лиственнице сибирской и лиственницы Гмелина. На участках в Эвенкии и Красноярске в течение вегетационного периода они измеряли содержание азота, фосфора и калия в хвое деревьев, растущих на разных почвах. Оказалось, что концентрация этих элементов в хвое увеличивается на более теплых почвах — соответственно, с потеплением климата деревья будут получать больше питательных веществ.
Исследование поддержано Российским научным фондом, Российским фондом фундаментальных исследований, французской национальной программой INSU и Национальным научным фондом США.
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