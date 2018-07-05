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Научный сотрудник ИКИ РАН стала победителем «молодежного» конкурса РНФ Президентской программы исследовательских проектов
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Научный сотрудник ИКИ РАН стала победителем «молодежного» конкурса РНФ Президентской программы исследовательских проектов 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Конкурс по направлению «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» проводится среди молодых людей в возрасте до 33 лет, защитивших кандидатские диссертации.
Сумма гранта составляет 1,5 миллиона рублей. По итогам конкурса поддержано 503 инициативных проекта из более 1,5 тысяч заявок, в том числе и проект «Исследование плазменно-пылевых процессов в атмосфере Марса» научного сотрудника отдела космогеофизики ИКИ РАН Юлии Извековой.
Работа Юлии посвящена изучению переноса пылевых частиц в атмосфере Марса, их зарядки, самоорганизации и явлений, сопровождающих электрические процессы в пылевых облаках. Результаты помогут планировать эксперименты и правильно интерпретировать данные, получаемые в ходе работы марсоходов и орбитальных модулей.
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