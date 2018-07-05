Россия подготовит и направит на МКС космонавта из ОАЭ

Москва, 5 июля — «Вести. Экономика». Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) направят на подготовку в Россию двух кандидатов в основной и запасной экипажи космического корабля «Союз» для полета на Международную космическую станцию (МКС).

Россия и ОАЭ 20 июня подписали предварительное соглашение на отправку к МКС на борту пилотируемого корабля «Союз МС-12» первого эмиратского космонавта, полет намечен на апрель 2019 г., сообщает РИА «Новости». По заявлению эмиратского Космического центра Мухаммеда бен Рашида, после всесторонней проверки количество соискателей на отправку на МКС сократилось до 18 человек. С ними проведут собеседование с участием экспертов из космических агентств других стран. Первоначально желание полететь в космос изъявили почти 4 тыс. жителей ОАЭ. Затем из них отобрали 95 человек, затем круг кандидатов сузился до 39 человек. Подготовка космонавта из ОАЭ и его дублера начнется в августе после заключения окончательного соглашения между «Роскосмосом» и Космическим центром Мухаммеда бен Рашида.