Ученые: если есть еду необычным способом, можно почувствовать новые вкусы

Ученые из Чикагского университета и Университета штата Огайо экспериментальным путем доказали, что, если есть привычную еду необычным способом, то можно открыть новые грани вкуса

Ученые из Чикагского университета и Университета штата Огайо экспериментальным путем доказали, что, если есть привычную еду необычным способом, то можно открыть новые грани вкуса.

На первом этапе исследователи предложили одной группе участников съесть попкорн с помощью китайских палочек, а другой — традиционным способом, руками. Те, кто ел попкорн необычным способом, сообщили, что поджаренные ядра кукурузы показались им вкуснее, чем обычно, говорится в пресс-релизе Университета штата Огайо.

«Когда вы едите попкорн с помощью палочек для еды, вы уделяете этому процессу больше внимания и больше погружены в опыт. Это, как есть попкорн в первый раз», — сказал один из авторов исследования, помощник профессора маркетинга Университета штата Огайо, Роберт Смит

Второй этап эксперимента показал, что людям больше нравится вода, если пить ее из бокалов для мартини.

«Когда что-то кажется новым, люди уделяют этому больше внимания. А когда люди уделяют внимание чему-то приятному, они, как правило, наслаждаются этим», — полагают ученые.

Эксперты советуют применять результаты эксперимента для повседневной жизни и чаще искать новые способы наслаждения чем-то обыденным. Например, после того, как вы съели кусочек пиццы руками, попробуйте съесть следующий с помощью ножа и вилки, или, если вам надоел диван в гостиной, просто переставьте его в другую комнату, а не сразу выбрасываете. «Возможно, чувстовать себя обновленным — легче, чем кажется. Тем более, гораздо менее расточительно искать новые способы наслаждаться тем, что у нас уже есть, а не покупать новые вещи», — резюмировал Роберт Смит.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

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