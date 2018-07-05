В космос отправятся ещё две курские «Танюши»

В августе этого года с Международной космической станции планируется запуск второй серии интеллектуальной группировки малых космических аппаратов «Танюша-ЮЗГУ»

Год назад стартовал первый этап масштабного эксперимента: тогда на орбиту Земли вывели два спутника, которые до сих пор успешно выполняют свои функции и передают информацию. В мае этого года космонавты Антон Шкаплеров Олег Артемьев потренировались в запуске очередных курских спутников. Сделать это оказалось проще, чем их коллегам в прошлом году. С учётом полученных рекомендаций, разработчики — молодые учёные и специалисты Научно-исследовательского института радиоэлектронных систем ЮЗГУ — внесли в конструкцию спутников технические изменения. К примеру, они перенесли ручку, за которую космонавт держит аппарат во время его отталкивания. Теперь запуск малых космических аппаратов должен стать более плавным, отметили в пресс-службе вуза.

Также курские ученые смогли серьёзно модифицировать электронику аппарата, не изменяя его привычный размер 3U (30х10х10 см.). Главное достижение — внедрение пассивной системы стабилизации. Она позволит корректировать движение аппаратов во время движения в невесомости. Благодаря обновлению в операционной системе спутников, их цели и задания можно изменять в режиме реального времени с поверхности Земли. Со спутниками смогут связаться радиолюбители со всего мира по позывным RS8S и RS9S. Стоит отметить, что пообщаться с «Танюшами-ЮЗГУ» можно уже сейчас. Спутники, которые были запущены в прошлом году, имеют позывные RS6S и RS7S.

Помогать Олегу Артемьеву в реальном запуске будет уже не Антон Шкаплеров. В начале июня он вернулся на Землю. Его место занял Сергей Прокопьев . Для уроженца Свердловска (ныне Екатеринбурга ) это дебютное посещение Международной космической станции.