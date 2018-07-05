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В космос отправятся ещё две курские «Танюши»
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В космос отправятся ещё две курские «Танюши» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В августе этого года с Международной космической станции планируется запуск второй серии интеллектуальной группировки малых космических аппаратов «Танюша-ЮЗГУ»
Год назад стартовал первый этап масштабного эксперимента: тогда на орбиту Земли вывели два спутника, которые до сих пор успешно выполняют свои функции и передают информацию. В мае этого года космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев потренировались в запуске очередных курских спутников. Сделать это оказалось проще, чем их коллегам в прошлом году. С учётом полученных рекомендаций, разработчики — молодые учёные и специалисты Научно-исследовательского института радиоэлектронных систем ЮЗГУ — внесли в конструкцию спутников технические изменения. К примеру, они перенесли ручку, за которую космонавт держит аппарат во время его отталкивания. Теперь запуск малых космических аппаратов должен стать более плавным, отметили в пресс-службе вуза.
Также курские ученые смогли серьёзно модифицировать электронику аппарата, не изменяя его привычный размер 3U (30х10х10 см.). Главное достижение — внедрение пассивной системы стабилизации. Она позволит корректировать движение аппаратов во время движения в невесомости. Благодаря обновлению в операционной системе спутников, их цели и задания можно изменять в режиме реального времени с поверхности Земли. Со спутниками смогут связаться радиолюбители со всего мира по позывным RS8S и RS9S. Стоит отметить, что пообщаться с «Танюшами-ЮЗГУ» можно уже сейчас. Спутники, которые были запущены в прошлом году, имеют позывные RS6S и RS7S.
Помогать Олегу Артемьеву в реальном запуске будет уже не Антон Шкаплеров. В начале июня он вернулся на Землю. Его место занял Сергей Прокопьев. Для уроженца Свердловска (ныне Екатеринбурга) это дебютное посещение Международной космической станции.
Для справки. Юго-Западный государственный университет активно участвует в реализации Программы Роскосмоса по проведению научно–прикладных исследований на Российском сегменте Международной космической станции. Под руководством специалистов РКК «Энергия», начиная с 2006 года, университет принимает участие во всех этапах совместного космического эксперимента «Радиоскаф». Его цель — формирование профессиональных компетенций и навыков студентов и молодых ученых по разработке и созданию малых космических аппаратов.
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