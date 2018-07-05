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Россия предложила накормить иностранных космонавтов
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Россия предложила накормить иностранных космонавтов 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
«Главкосмос» и «Лаборатория космического питания» заключили соглашение о сотрудничестве для продвижения космического питания на международный рынок.
Компании собрались предложить космическую еду странам, «которые планируют реализовывать национальные программы в области пилотируемой космонавтики», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Главкосмоса».
Гендиректор «Главкосмоса» Денис Лысков отметил, что некоторые «традиционные иностранные партнеры проявляли интерес к приобретению космического питания».
Отмечается, что «Лаборатория космического питания» производит еду для космонавтов в сотрудничестве с НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии и Бирюлевским экспериментальным заводом.
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