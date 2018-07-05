Россия предложила накормить иностранных космонавтов

«Главкосмос» и «Лаборатория космического питания» заключили соглашение о сотрудничестве для продвижения космического питания на международный рынок.

Компании собрались предложить космическую еду странам, «которые планируют реализовывать национальные программы в области пилотируемой космонавтики», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Главкосмоса».

Гендиректор «Главкосмоса» Денис Лысков отметил, что некоторые «традиционные иностранные партнеры проявляли интерес к приобретению космического питания».

Отмечается, что «Лаборатория космического питания» производит еду для космонавтов в сотрудничестве с НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии и Бирюлевским экспериментальным заводом.