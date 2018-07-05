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Китайские физики добились рекордной квантовой запутанности
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Китайские физики добились рекордной квантовой запутанности 

BitCryptoNews 25 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Физики из Университета науки и техники Китая в Аньхойе добились квантовой запутанности между 18 кубитами, установив тем самым новый мировой рекорд квантовой вычислительной мощности.
Квантовой запутанностью называют явление, при котором две или более субатомные частицы или кубиты могут одновременно влиять друг на друга независимо от расстояния. Однако это состояние очень хрупкое, поэтому ученым приходится защищать его от любого внешнего воздействия, чтобы получить возможность использовать его.
Китайский физик Пан Цзяньвэй вместе со своими коллегами смог установить новый рекорд за счет того, что добился одновременного проявления трех разных показателей свободы, поляризации и орбитального момента шести фотонов, базовых частиц света. Полученная комбинация привела к стабильному состоянию в 18 кубитов. Согласно исследованию, полный контроль над количеством запутанных частиц определяет фундаментальную способность обработки квантовой информации.
Предыдущий рекорд составлял 10-кубитную запутанность и также принадлежал Пану. Китай установил и другой мировой рекорд после успешной отправки пар запутанных фотонов на расстояние более 1200 км, что может стать первым шагом на пути создания квантового интернета.
Напомним, что ученые создали плащ-невидимку.
текст: Иван Маличенко, фото: Scientific American
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