Ещё
Марсоход NASA, сражавшийся с пылевой бурей, не выходит на связь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Марсоход NASA, сражавшийся с пылевой бурей, не выходит на связь 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Марсоход Opportunity, исследовавший Красную планету, уже долгое время не выходит на связь. Недавно «Ридус» рассказывал, что Марс накрыла пылевая буря, и не понятно, когда она закончится.
Сейчас буря накрыла почти все планету и из-за большого количества пыли солнечный свет не может достичь солнечных батарей марсохода. Ученые намеренно включили в аппарате режим гибернации для сохранения энергии, но сейчас есть опасения, что марсоход так и не успеет выйти на связь.
Мы не получаем никаких сигналов от марсохода вот уже несколько недель, — заявили инженеры NASA.
Напомним, что буря началась 30 мая, и единственной задачей Opportunity на это время было ежедневно отправлять фотографии бури. Последний раз марсоход отправил фотографию с поверхности Марса 10 июня. С тех пор аппарат на связь не выходил.
Ученые предположили, что сейчас ровер все еще находится в режиме малого потребления энергии, так как его бортовой компьютер время от времени загружается, чтобы проверить запасы энергии.
Когда буря закончится неизвестно, но когда видимость станет лучше, марсоход должен активироваться и еще раз проанализировать запасы своей энергии, отправив сообщение на Землю. Как только солнечные лучи достигнут батареи и подзарядят аппарат, ровер снова приступит к работе.
Буря накрыла всю планету, а ее сила продолжает расти. Но, я по-прежнему уверен, что мы сможем ее пережить, — заключили ученые.
Ридус: последние новости
Эйнштейн был прав: астрономы доказали теорию знаменитого физика Илон Маск рассказал об охоте за внеземной жизнью В пятницу Земля максимально удалится от Солнца
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе65
Лифт рухнул с 40-го этажа в Москве120
Мужчина спас детей от медведя и погиб35
Лондон подумал «проучить» Россию из-за нового отравления169
Сербия поддержала неделимую Украину202
Видео
01:00
Названы самые востребованные специалисты в Москве
Новости Москвы
01:14
Инцидент в Эймсбери встревожил Кремль
Политика В мире
00:46
ЕС продлил санкции против России
В мире Европа
01:28
Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
В мире Кавказ
00:24
Массовую драку омских подростков сняли на видео
Криминал Происшествия
04:30
Лондон подумал «проучить» Россию из-за нового отравления
В мире Европа
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:00
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»
Украина В мире
01:40
«Люди-банкоматы»: сколько зарабатывают гастарбайтеры
Экономика Статьи
01:55
Порошенко решил возродить Чернобыль
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение