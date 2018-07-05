Марсоход NASA, сражавшийся с пылевой бурей, не выходит на связь

Марсоход Opportunity, исследовавший Красную планету, уже долгое время не выходит на связь. Недавно «Ридус» рассказывал, что Марс накрыла пылевая буря, и не понятно, когда она закончится.

Сейчас буря накрыла почти все планету и из-за большого количества пыли солнечный свет не может достичь солнечных батарей марсохода. Ученые намеренно включили в аппарате режим гибернации для сохранения энергии, но сейчас есть опасения, что марсоход так и не успеет выйти на связь.

Мы не получаем никаких сигналов от марсохода вот уже несколько недель, — заявили инженеры NASA

Напомним, что буря началась 30 мая, и единственной задачей Opportunity на это время было ежедневно отправлять фотографии бури. Последний раз марсоход отправил фотографию с поверхности Марса 10 июня. С тех пор аппарат на связь не выходил.

Ученые предположили, что сейчас ровер все еще находится в режиме малого потребления энергии, так как его бортовой компьютер время от времени загружается, чтобы проверить запасы энергии.

Когда буря закончится неизвестно, но когда видимость станет лучше, марсоход должен активироваться и еще раз проанализировать запасы своей энергии, отправив сообщение на Землю. Как только солнечные лучи достигнут батареи и подзарядят аппарат, ровер снова приступит к работе.

Буря накрыла всю планету, а ее сила продолжает расти. Но, я по-прежнему уверен, что мы сможем ее пережить, — заключили ученые.