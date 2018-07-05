Ещё
Инженеры усовершенствовали биогенный солнечный элемент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инженеры усовершенствовали биогенный солнечный элемент 

Nauka24news.ru 28 минут назад
Солнечный элемент, который использует бактерии для преобразования солнечного света в энергию, разработан канадскими технологами.
Устройство, созданное учеными Университета Британской Колумбии, вырабатывает ток на уровнях, значительно выше, чем дают аналогичные устройства, и работает эффективно даже при тусклом свете. Викрамадитья Ядав, один из разработчиков, говорит, что открытие поможет широкому внедрению солнечной энергии в северных широтах, где значительную часть года пасмурное небо. «Биогенные» солнечные элементы сделаны из живых организмов и, при дальнейшем усовершенствовании, могут стать такими же эффективными, как современных солнечные панели. «Наша разработка — важный шаг к тому, чтобы сделать солнечную энергию более экономичной», утверждает Ядав. Солнечные элементы являются строительными блоками солнечных батарей и выполняют работу по преобразованию света в ток. Предыдущие разработки по созданию биогенных элементов сосредоточивались на извлечении природного красителя, который используют бактерии для фотосинтеза. Это дорогостоящий и сложный процесс, который требует применения токсичных растворителей и может привести к разложению красителя.
Команда во главе с Ядав генетически модифицировала бактерии E. coli для получения большого количества ликопина — красителя, который эффективен для преобразования света в энергию. Исследователи покрыли бактерии минералом, который может действовать как полупроводник, и наносили смесь на стеклянную поверхность. Таким образом, они генерировали плотность тока 0,686 миллиампер на квадратный сантиметр, что значительно лучше 0,362, достигнутое другими аналогичными устройствами в этой области.
«Мы дали самую высокую плотность тока для биогенного солнечного элемента. Эти гибридные материалы дешевы и при оптимизации могут сравниться по эффективности с обычными солнечными элементами», говорят авторы, добавив, что существуют другие потенциальные приложения для таких биогенных материалов в горнодобывающей, глубоководной разведке и в других средах с низкой освещенностью.
Nauka24news.ru: последние новости
Японский аппарат Hayabusa2 прибыл к астероиду для сбора проб Разработан новый метод очистки топлива от серы Самонагревающаяся, литиевая батарея делает электромобили более конкурентными
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России изменятся условия получения наследства32
Поступок Путина вызвал панику на Западе1073
«Мощный удар по делу Скрипалей»87
Украина похвасталась крупным взысканием с «Газпрома»166
Сербия «отказалась» от российских С-300129
Видео
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:00
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»
Украина В мире
00:10
Беспилотник атаковал АЭС во Франции
Происшествия
01:39
Украинские ракеты установили задом наперед
Украина Армия
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
00:35
У отравленных в Англии нашли «симптомы Скрипалей»
В мире
04:30
Поступок Путина вызвал панику на Западе
Политика
00:45
Над Украиной нависла национальная катастрофа
Украина В мире
00:46
Евровидение оказалось под угрозой срыва
Шоу-бизнес
04:30
Украина придумала ассиметричный ответ Путину
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение