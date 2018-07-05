Инженеры усовершенствовали биогенный солнечный элемент

Солнечный элемент, который использует бактерии для преобразования солнечного света в энергию, разработан канадскими технологами.

Устройство, созданное учеными Университета Британской Колумбии , вырабатывает ток на уровнях, значительно выше, чем дают аналогичные устройства, и работает эффективно даже при тусклом свете. Викрамадитья Ядав, один из разработчиков, говорит, что открытие поможет широкому внедрению солнечной энергии в северных широтах, где значительную часть года пасмурное небо. «Биогенные» солнечные элементы сделаны из живых организмов и, при дальнейшем усовершенствовании, могут стать такими же эффективными, как современных солнечные панели. «Наша разработка — важный шаг к тому, чтобы сделать солнечную энергию более экономичной», утверждает Ядав. Солнечные элементы являются строительными блоками солнечных батарей и выполняют работу по преобразованию света в ток. Предыдущие разработки по созданию биогенных элементов сосредоточивались на извлечении природного красителя, который используют бактерии для фотосинтеза. Это дорогостоящий и сложный процесс, который требует применения токсичных растворителей и может привести к разложению красителя.

Команда во главе с Ядав генетически модифицировала бактерии E. coli для получения большого количества ликопина — красителя, который эффективен для преобразования света в энергию. Исследователи покрыли бактерии минералом, который может действовать как полупроводник, и наносили смесь на стеклянную поверхность. Таким образом, они генерировали плотность тока 0,686 миллиампер на квадратный сантиметр, что значительно лучше 0,362, достигнутое другими аналогичными устройствами в этой области.

«Мы дали самую высокую плотность тока для биогенного солнечного элемента. Эти гибридные материалы дешевы и при оптимизации могут сравниться по эффективности с обычными солнечными элементами», говорят авторы, добавив, что существуют другие потенциальные приложения для таких биогенных материалов в горнодобывающей, глубоководной разведке и в других средах с низкой освещенностью.