Ракету с кораблем «Прогресс МС-09» установили на стартовый стол «Байконура»

Ранее сообщалось, что на «Прогрессе МС-09» впервые отработают сверхкороткую трехчасовую схему сближения и стыковки с Международной космической станцией.

"7 июля 2018 года ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-09» вывезена на стартовую площадку №31 космодрома Байконур и установлена в пусковую систему", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый стартовый день специалисты проведут генеральные испытания и анализ телеметрической информации.

Запуск ракеты с космическим грузовиком намечен на 0.51 мск 10 июля. Обычно «Союзы» с «Прогрессами» устанавливают на стартовый стол за два дня до пуска.

Корабль должен будет впервые отправиться к Международной космической станции по сверхкороткой трехчасовой схеме. Два предыдущих грузовика — «Прогресс МС-07» и «Прогресс МС-08» — также планировалось отправить по этой схеме 12 октября 2017 года и 11 февраля 2018 года соответственно. Однако оба раза автоматика отменяла пуск, и корабли приходилось запускать в резервную дату, когда баллистические условия уже не позволяли добраться до МКС за 3 часа.