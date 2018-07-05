Электронный Сталин наведёт порядок в России

Цифровые технологии позволят усилить контроль над гражданами и чиновниками

Для той категории россиян, которая считала, что «в стране пора наводить порядок», хорошие новости следуют непрерывным потоком. Судя по оформившейся тенденции, ругательство «Сталина на вас нет!» стремительно теряет актуальность. Правда, с учётом современных реалий, прежние методы контроля над обществом безнадёжно устарели, и клонировать «вождя народов» нецелесообразно. На новом, более продвинутом уровне, страну будут контролировать с помощью «электронного Сталина».

Программа «цифровизации России » была принята в прошлом году и активно внедряется в жизнь. Темпы её реализации возрождают в памяти прошлые кампании: электрификации, коллективизации, демократизации, приватизации, модернизации и проч. Во всех случаях очередная «-зация» ломала через колено привычный уклад жизни, а результат на выходе получался далёким от заявленного.

Новые законодательные новации в сфере цифровизации позволяют определить тенденции дальнейшего развития процесса. Так, в ближайшее время Госдума примет законопроект, который позволит бдительным гражданам использовать смартфоны для фиксации нарушений ПДД. На основании этих данных ГИБДД будет рассылать штрафы автовладельцам. На разработку специального мобильного приложения из госбюджета предполагается выделить 2,7 млрд руб.

Этот проект под названием «Народный инспектор» планируется запустить в следующем году. В Москве уже реализована идея фиксации нарушений правил парковки обычными гражданами через сервис «Помощник Москвы». Но это была лишь «проба пера». Для масштабирования опыта на всю страну потребовались поправки в КоАП и создание специального программного обеспечения. Можно предположить, что «народные инспектора» в недалёком будущем будут докладывать куда следует не только о нарушении правил дорожного движения. Опыт доносительства в России накоплен богатый и, как показывает практика, распространяется на все сферы жизни.

«Электронный Сталин» будет строг не только к обычным гражданам, но и к чиновникам. Недавно Владимир Путин подписал указ о реализации «Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 гг.». В частности, планом предусмотрено создание информационной системы для борьбы с коррупцией в госаппарате. Она должна обеспечить взаимодействие ведомств в борьбе с утаиванием чиновниками незаконно нажитого имущества. Специальная информационная система будет отслеживать полноту и прозрачность сведений о доходах и имуществе чиновников. Её внедрят в Администрации президента и других государственных органах взамен устаревшей.

В соседнем Китае системы контроля чиновников и граждан активно внедряются в экспериментальных «умных городах». Наше издание писало о китайском опыте. Похоже, что в России принято решение активно перенимать эти новации. В правительственной программе «Цифровая экономика» содержится раздел «Умный город», подготовленный «Ростелекомом» при участии Минстроя и отраслевых экспертов. Разработан план развития инновационной инфраструктуры российских городов. Для этого предлагается создать благоприятные условия отечественным ИТ-компаниям, которые будут осуществлять эту миссию.

Global Look Press/ Xinhua /Wang Peng // Система распознавания лица, Китай

Государство также предпримет меры для увеличения количества специалистов по информационным технологиям, которые будут заняты в развитии экономики городов. Уже к концу 2020 года в 15 городах страны на базе вузов и крупных компаний при поддержке городских администраций должны действовать не менее одного технопарка и центра по защите интеллектуальной собственности в каждом городе. До конца 2024 года количество городов, оснащенных технопарками и центрами по защите интеллектуальной собственности, планируется довести до 50.

Отдельное направление реализации плана создания «умных городов» — это повышение цифровой грамотности муниципальных служащих. Чтобы стимулировать местные власти ускоренно внедрять передовые технологии, до конца этого года будут утверждены изменения в профессиональные стандарты муниципальных служащих. В «умных городах» проведение «цифрового ликбеза» среди работников муниципалитетов предполагается сделать непрерывным. При оценке эффективности работы мэров «умных городов» будут учитываться достижения в сфере внедрения цифровых технологий.

Цифровизация страны — это солидные бюджеты и новые возможности контроля, поэтому между ведомствами идёт борьба за первенство в данной сфере. Например, Минфин подготовил проект закона «О систематизации и гармонизации информации в Российской Федерации». Минфин собирается «систематизировать и гармонизировать» информацию госорганов (данные о регистрации имущества, юридических лиц, актов гражданского состояния, выдачи паспортов и т. д.), технико-экономические, социальные, справочные, статистические, отчётные данные.

Законопроект предусматривает создание при Правительстве России Совета по систематизации и гармонизации информации, разумеется, подчинённого Минфину. Очевидно, что обладающий такой полнотой информации Совет станет очень влиятельным органом. Минфин и сейчас является суперминистерством с точки зрения объёма полномочий. Если ведомство монополизирует «гармонизацию информации», то это будет «государство в государстве» со всеми вытекающими последствиями.

Помимо усиления контроля над гражданами и чиновниками «электронный Сталин» готовит страну к тотальной обороне от внешних угроз. По сообщению ТАСС , директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачёв на днях заявил, что страна обладает всеми возможностями для создания альтернативного интернета. Он добавил, что воспользоваться этой возможностью предполагается только при самом неблагоприятном сценарии.

Но каковы критерии такого сценария? По словам Рогачёва: «К этому может, прежде всего, привести политика наших западных партнёров, насаждение двойных стандартов. Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета». Чиновник также отметил, что «технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются».

Обособленный Интернет — это даже не китайский, а северокорейский вариант развития событий. Насколько реализуемы все эти грандиозные планы — отдельный вопрос. Так, 1 июля вступил в действие наделавший шума «закон Яровой». Но для выполнения предписаний этого закона в России до сих пор нет сертифицированного оборудования, а операторы связи заявляют о колоссальных расходах, которые может повлечь реализация закона.