Ещё
Два южнокорейских спутника запустят на ракетах «Союз»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два южнокорейских спутника запустят на ракетах «Союз» в 2020 и 2022 годах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два южнокорейских спутника запустят на российских ракетах "Союз-2" в 2020 и 2022 годах, следует из годового отчета компании-оператора пусков "Главкосмос".
"В 2017 году АО "Главкосмос" заключило два контракта с государством Южная Корея на целевые пуски. Контракты являются долгосрочными и предполагают запуск целевой нагрузки в 2020 и 2022 годах", — говорится в документе.
"Главкосмос" заявил в конце августа 2017 года о подписании двух контрактов на запуски двух корейских спутников дистанционного зондирования Земли. Оба спутника будут выведены на расчетные орбиты на ракетах "Союз-2.1а" с разгонными блоками "Фрегат". Контракт на запуск спутника CAS500-1 "Главкосмос" подписал с Корейским институтом аэрокосмических исследований (КАРИ). Второй спутник (CAS500-2) будет запущен в интересах компании Korea Aerospace Industries.
Основная миссия аппаратов CAS500-1 и CAS500-2 заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система дистанционного зондирования Земли высокого разрешения).
Последние новости
Что будет с рублем после чемпионата мира по футболу Как русский "летучий голландец" полетал над НАТО Огненная карусель: для чего Россия сменила тактику применения танков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Участница «Дома-2» умерла в 20 лет52
Над Украиной нависла национальная катастрофа75
Американское оружие захватили военные4
Кремль отреагировал на прогноз экономического краха174
Друзь поспорил с главой Минтруда9
Видео
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
03:56
Ростуризм успокоил россиян
Общество Путешествия
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
08:48
Кремль отреагировал на прогноз экономического краха
Политика Экономика
02:06
Американское оружие захватили военные
Оружие Армия
00:33
Смартфон «заткнул» британского министра обороны
В мире Европа
10:23
Участница «Дома-2» умерла в 20 лет
Шоу-бизнес Другое
03:11
Мамаши устроили неприличную разборку на площадке
Общество Происшествия
01:00
Машков переименовал театр Табакова
Общество Новости Москвы
01:06
В Москву придет потепление
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение