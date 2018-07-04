Два южнокорейских спутника запустят на ракетах «Союз» в 2020 и 2022 годах

Два южнокорейских спутника запустят на российских ракетах "Союз-2" в 2020 и 2022 годах, следует из годового отчета компании-оператора пусков "Главкосмос".

"В 2017 году АО "Главкосмос" заключило два контракта с государством Южная Корея на целевые пуски. Контракты являются долгосрочными и предполагают запуск целевой нагрузки в 2020 и 2022 годах", — говорится в документе.

"Главкосмос" заявил в конце августа 2017 года о подписании двух контрактов на запуски двух корейских спутников дистанционного зондирования Земли. Оба спутника будут выведены на расчетные орбиты на ракетах "Союз-2.1а" с разгонными блоками "Фрегат". Контракт на запуск спутника CAS500-1 "Главкосмос" подписал с Корейским институтом аэрокосмических исследований (КАРИ). Второй спутник (CAS500-2) будет запущен в интересах компании Korea Aerospace Industries.

Основная миссия аппаратов CAS500-1 и CAS500-2 заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система дистанционного зондирования Земли высокого разрешения).