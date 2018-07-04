Древнее столкновение с «сосиской» стало определяющим для Млечного Пути

Астрономы выяснили детали последнего крупного столкновения Млечного Пути с другой галактикой, которую ученые за форму прозвали «сосиской». Оказалось, что между 8 и 11 миллиардами лет назад наша звездная система объединилась с этой «сосиской», что существенно изменило строение и внутренних, и внешних ее областей. Результаты изложены в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Глядя на далекие объекты при помощи мощных телескопов, мы можем наблюдать, что в прошлом во Вселенной часто происходили слияния галактик. Гораздо сложнее изучать нашу собственную Галактику, Млечный Путь. Мы до сих пор точно не знаем даже, сколько у нее спиральных рукавов — структурных элементов, в которых содержатся значительная часть пыли и газа, молодые звезды и звездные скопления. Не до конца выяснена и история нашей звездной системы.

В новой работе астрономы используют данные космического телескопа Gaia для изучения звезд поблизости от Солнца — на расстоянии до 10 килопарсек. Оказалось, что скорости звезд в большой степени связаны с тем, сколько в их составе содержится элементов тяжелее гелия (то есть с металличностью звезд). Более того, в распределении звезд выделялись два области — круглая, соответствующая галактическому диску, и продолговатая, которую астрономы назвали «Сосиска Gaia». Радиальные скорости звезд из второй области распределены в достаточно широком диапазоне, то есть эти звезды двигаются к центру Галактики или от него, в то время как большая часть звезд из первой области находится на постоянном расстоянии от центра.

Моделирование показало, что такое количество светил с нехарактерными скоростями могло появиться только в случае слияния с достаточно крупной галактикой с массой около 1010 солнечных, которую ученые также называют «Сосиской».

Млечный Путь продолжает сливаться с другими звездными системами, например, с карликовой эллиптической галактикой в созвездии Стрельца, хотя сегодня ее масса намного меньше, чем у «Сосиски» на момент слияния. Астрономы вычислили, что древнее катастрофическое событие сильно изменило облик Млечного Пути, сильно увеличив толщину звездного диска на долгое время, а также существенно обогатив звездами центральную область Галактики.

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