Ученые: Контуры, видимые на поверхности Марса, были созданы дождем

Ученые имеют основания полагать, что в какой-то момент на поверхности Марса должна была быть вода, благодаря отпечаткам структур на планете, которые напоминают речные русла на Земле.

Считается, что эти отпечатки означают, что на красной планете должно было быть достаточно воды, которые вырезали свой путь в почве.

Но на протяжении многих лет ученые обсуждали, откуда эта вода. Была ли дождевая вода причиной разлива ручьев и рек? Или водяной лед в почве плавился из-за вулканической активности и просачивался в реку? Независимо от результата, каждый из них приводит к совершенно другому выводу о климатической истории красной планеты.

Тем не менее, новое исследование, опубликованное в Science Advances физиком Хансоргом Сейболдом, профессором Института наземных экосистем и специалистом по планетам Эдвином Кайтом из Чикагского университета, предполагает, что ветвящаяся структура бывших речных сетей на Марсе имеет поразительное сходство с земными бесплодными ландшафтами.

Используя статистику из всех обнаруженных речных долин на Марсе, исследователи пришли к выводу, что контуры, видимые сегодня, должны были быть созданы поверхностным стоком воды или дождем. Это означает, что влияние просачивания грунтовых вод из почвы не является доминирующим процессом для формирования этих долин.

Такие условия, как те, которые встречаются в земных засушливых ландшафтах, сегодня, вероятно, преобладали на Марсе лишь относительно короткий период от 3,6 до 3,8 миллиарда лет назад. В тот период атмосфера на Марсе, возможно, была намного плотнее, чем сегодня.

«Недавние исследования показывают, что на Марсе должно быть гораздо больше воды, чем предполагалось ранее», — сказал Сейболд.

Одна из гипотез предполагает, что северная треть Марса была покрыта океаном в то время. Исследователи считают, что вода испарялась, собираясь вокруг высоких вулканов горной местности, что приводило к сильным осадкам. В результате образовались реки, которые оставили следы, которые все еще могут наблюдаться на Марсе.

Комментируя, куда вода со временем исчезла, Сейболд добавил: «Вероятно, большая часть ее испарилась в космос, но воду все еще можно найти в окрестностях Марса, но это вопрос для будущей космической миссии».