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Недра кометы Чурюмова — Герасименко выделяют молекулярный кислород
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Недра кометы Чурюмова — Герасименко выделяют молекулярный кислород 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: Вести.Ru
Молекулы кислорода, обнаруженные на поверхности кометы Чурюмова — Герасименко (67 P), выделяются из её недр, а не образуются в химических реакциях под воздействием солнечного ветра. К такому выводу пришла команда исследователей во главе с Кевином Херитье (Kevin Heritier) из Имперского колледжа Лондона. Научная статья опубликована в журнале Nature Communications.
Живительный газ был обнаружен миссией «Розетта» (Rosetta) в коме небесного тела. Напомним, что кома — это облако газа, возникающее вокруг ядра кометы, когда солнечные лучи испаряют содержащийся в нём лёд. В основном оно состоит из воды, угарного и углекислого газа. Но «Розетта», к немалому удивлению исследователей, обнаружила, что от 1 до 10% вещества комы — молекулярный кислород.
"Первое обнаружение молекулярного кислорода в коме 67P было очень удивительным и захватывающим", — признаётся Херитье в пресс-релизе нового исследования.
До этого молекулы O2 ещё никогда не находили в кометах, хотя лёгкий шлейф этого столь дорогого сердцу и лёгким землян газа был обнаружен вокруг нескольких спутников Юпитера.
Разумеется, тут же встал вопрос, откуда это вещество взялось. Самое простое предположение состоит в том, что кислород был на комете изначально, то есть входил в состав материала, из которого она образовалась более 4,6 миллиарда лет назад. Однако в 2017 году учёные из Калифорнийского технологического института предложили альтернативный механизм.
Они пришли к выводу, что энергичные ионы солнечного ветра могут вступать в реакцию с оксидами кремния и железа, а также другими веществами, находящимися на поверхности кометы. Эти реакции и продуцировали, по мысли исследователей, обнаруженный кислород.
Авторы нового исследования проверили и отвергли эту гипотезу. Они рассчитали, сколько энергичных частиц для этого требуется, и сравнили эту величину с результатами наблюдений солнечного ветра.
"Мы протестировали новую теорию возникновения молекулярного кислорода на поверхности [кометы] с помощью наблюдения энергичных ионов, частиц, вызывающих поверхностные процессы, которые могут привести к образованию молекулярного кислорода. Мы обнаружили, что количество присутствующих энергичных ионов не может обеспечить достаточное количество молекулярного кислорода, соответствующее количеству, наблюдаемому в коме", — резюмирует Херитье.
Другими словами, «поверхностный» механизм может работать, но не может дать весь наблюдаемый кислород. А это значит, что доминирующей гипотезой снова становится выделение O2, «законсервированного» в ядре кометы. Есть и ряд альтернативных механизмов, но они хуже согласуются с данными наблюдений.
Данные о химическом составе кометного ядра очень важны, поскольку он не должен был сильно измениться со времён образования Солнечной системы. Заглядывая «под кожу» ядра кометы, мы получаем сведения об условиях, в которых формировалась Земля и другие планеты.
Напомним, что ранее мы писали об обнаруженной на поверхности кометы Чурюмова — Герасименко органике. О других открытиях, сделанных в ходе уникальной миссии, можно узнать на страницах специального раздела проекта «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru).
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