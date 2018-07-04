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Космическая программа Уганды: куда летят черные космонавты
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Космическая программа Уганды: куда летят черные космонавты 

Don't Panic 46 минут назад
Фото: Don't Panic
Не каждая мировая держава может похвастать космической программой, а вот Уганда решила пойти на все, чтобы обзавестись своими собственными космонавтами. Так куда же они собрались, эти черные как ночь космические туристы?
African Space Research Program или ASRP стартовала еще в 2009 году. Сейчас ее возглавляет Крис Нсамба: пост доверили специалисту потому, что он целый год провел за изучением астрономии в США.
Вся работа (под началом Нсамба уже два десятка студентов и волонтеров) кипит на специальной космической площадке. По стечению обстоятельств, она же используются мамой директора ASRP в качестве заднего двора.
Уганда даже успела обзавестись собственным спутником. На нем установлены самые совершенные угандийские технологии, от GPS-навигатора, до камеры и солнечных батарей.
Принимал спутник сам премьер-министр Уганды, а первым космонавтом стала крыса, размещенная в специальном отсеке спутника. Запускали спутник метеозондом. Нсамба рассчитывает, что следующие аппараты уже получат собственные реактивные микродвигатели, но пока до этих инноваций стране еще далеко.
Шутки шутками, но Крис Нсамба на чистом энтузиазме сумел сделать то, чего не сделала ни одна другая страна в Африке. До НАСА ASRP еще очень далеко, зато первые шаги уже сделаны. Кстати, то же самое НАСА обещает обеспечить Уганду грантом и помочь с техническим оснащением — может быть, уже в этом десятилетии на орбиту и в самом деле поднимется первый в истории угандийский автономный спутник.
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