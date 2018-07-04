Космическая программа Уганды: куда летят черные космонавты

Не каждая мировая держава может похвастать космической программой, а вот Уганда решила пойти на все, чтобы обзавестись своими собственными космонавтами. Так куда же они собрались, эти черные как ночь космические туристы?

African Space Research Program или ASRP стартовала еще в 2009 году. Сейчас ее возглавляет Крис Нсамба: пост доверили специалисту потому, что он целый год провел за изучением астрономии в США

Вся работа (под началом Нсамба уже два десятка студентов и волонтеров) кипит на специальной космической площадке. По стечению обстоятельств, она же используются мамой директора ASRP в качестве заднего двора.

Уганда даже успела обзавестись собственным спутником. На нем установлены самые совершенные угандийские технологии, от GPS-навигатора, до камеры и солнечных батарей.

Принимал спутник сам премьер-министр Уганды, а первым космонавтом стала крыса, размещенная в специальном отсеке спутника. Запускали спутник метеозондом. Нсамба рассчитывает, что следующие аппараты уже получат собственные реактивные микродвигатели, но пока до этих инноваций стране еще далеко.