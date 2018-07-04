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Крупнейшая звезда галактики оказалась источником космических лучей
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Крупнейшая звезда галактики оказалась источником космических лучей 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Самая большая звезда Млечного Пути производит большое количество лучей, «заряжая» частицы до скорости света.
Кенджи Хамагути из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в Гринбелте (США) вместе с коллегами наблюдал за крупнейшей и потенциально самой опасной звездой Млечного Пути — сверхгигантом Эта в созвездии Киля, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Astronomy.
Эта двойная звезда давно интересовала астрономов: давление света внутри недр более крупной звезды так велико, что вспышки активности фактически «срывают» внешние покровы светила и выбрасывают их в космос. Ученых интересовало, что происходит, когда новый выброс сталкивается с остатками предыдущих.
Использование рентгеновского телескопа NuSTAR позволило установить, что Эта Киля вырабатывает огромное количество жесткого рентгеновского излучения. И оно порождалось не газовыми оболочками звезды, а «роями» электронов, ускорявшихся на границе между сталкивающимися клубами раскаленного газа до околосветовых скоростей. Часть этих частиц могут достигать Земли.
По словам Хамагути, это значит, что крупные звезды могут тоже выступать источником галактических космических лучей.
«Мы достаточно давно знаем, что ударные волны, возникающие после взрыва сверхновой, могут разгонять частицы материи до скорости света, «заряжая» их большим количеством энергии. Оказывается, что похожие процессы могут проходить в других экстремальных средах, к примеру, в окрестностях звезд, подобных Эте Киля», — сказал он.
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