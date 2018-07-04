Ещё
«Роскосмос» и «Росатом» составят дорожную карту сотрудничества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Роскосмос» и «Росатом» составят дорожную карту сотрудничества 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Представители "Роскосмоса" во главе с гендиректором Дмитрием Рогозиным проведут 13 июля встречу с делегацией корпорации «Росатом» и ее руководителем Алексеем Лихачевым, на которой обсудят развитие сотрудничества в области высоких технологий, говорится в сообщении «Роскосмоса».
"В соответствии с ранее заявленной гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным установкой на тесную кооперацию с «Росатомом», руководство обеих госкорпораций намерено рассмотреть дорожную карту по сотрудничеству в таких областях, как суперкомпьютерные технологии и программное обеспечение, создание компонентой базы и новых материалов, а также использование технологий малой энергетики в космической деятельности", — отмечается в сообщении.
Участие во встрече примут также представители ведущих предприятий, входящих в периметр госкорпораций. «Роскосмос» и «Росатом» уже работают над созданием радиационно-стойких нанопокрытий для электроники, используемой в космических аппаратах для защиты от космической радиации.
Последние новости
Что будет с рублем после чемпионата мира по футболу Как русский "летучий голландец" полетал над НАТО Огненная карусель: для чего Россия сменила тактику применения танков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда КВН совершил суицид18
Путин сократил расходы на пенсии565
Состояние избитой Кравец резко ухудшилось146
Пиарщица «Леруа Мерлен» заявила об угрозах55
Тест: Помните советские названия городов?27
Видео
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:33
Смартфон «заткнул» британского министра обороны
В мире Европа
01:00
Машков переименовал театр Табакова
Общество Новости Москвы
01:06
В Москву придет потепление
Погода Новости Москвы
01:52
Коллапс на рынке: еще один туроператор остановил работу
Компании Личный счет
00:12
Состояние избитой Кравец резко ухудшилось
Шоу-бизнес
03:11
Пьяные матери устроили разборки на детской площадке
Происшествия
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
04:32
Порошенко возомнил себя пророком
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение