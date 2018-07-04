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Космонавт: С китайцами выгодно строить новую орбитальную станцию
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Космонавт: С китайцами выгодно строить новую орбитальную станцию 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В эфире НСН Герой России Максим Сураев оценил перспективы сотрудничества с Пекином при создании орбитальной станции.
Россия и Китай планируют обсудить создание совместной орбитальной станции во время предстоящего визита делегации космической администрации из Пекина в Москву. Китайская сторона намерена предложить РФ партнерство в обмен на ряд ключевых технологических разработок, сообщает РИА Новости.
В эфире НСН депутат Госдумы, Герой РФ, лётчик-космонавт Максим Сураев заявил, что такое партнерство будет выгодно как российской, так и китайской стороне, но создать аналог Международной космической станции усилиями двух стран будет сложно.
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«Пилотируемая космонавтика — это очень дорогое удовольствие, и если кооперируются несколько стран, то это гораздо выгоднее. Что-то мы приобретаем у своих партнеров, чем-то делимся сами. Китай довольно неплохо продвинулся на данном этапе. Отталкивались они именно от нашей космонавтики, от разработок в СССР и в России. Кооперация с ними будет очень полезна, как нам, так и китайской стороне. Я думаю, что не аналог МКС, а что-то попроще удастся сделать. МКС — огромная станция, в этом проекте принимают участие много стран. Я не вижу необходимости нам выстраивать такую же большую станцию. Хотя, все зависит от целей и задач», — считает летчик-космонавт.
В ходе переговоров российская корпорация «Роскосмос» и китайская стороны будут также говорить о сотрудничестве в области пилотируемых программ, а РФ поделится опытом длительных космических полетов и строительства крупных космических объектов.
Напомним, в конце мая Пекин предложил странам-участницам ООН сотрудничество по своей космической программе. Постоянный представитель Китая при международных организациях в Вене Ши Джунцзююань заявил, что космическая станция, которую построит КНР, будет принадлежать всему миру «вне зависимости от их размера и уровня технического развития». Отметим, что свою первую орбитальную станцию Китай запустил в 2011 году и стал второй страной по количеству выполненных космических запусков, превзойдя США и уступив только России.
Ранее СМИ сообщали, что к 2025 году Соединенные Штаты могут прекратить финансирование МКС. В «Роскосмосе» в ответ заявили, то российский сегмент МКС может стать автономным уже к 2021 году.
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