Ещё
Земля будет находиться в самой дальней от Солнца точке в пятницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Земля будет находиться в самой дальней от Солнца точке в пятницу 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Земля в пятницу пройдет «афелий» — самую удаленную от Солнца точку своей орбиты, сообщает Московский планетарий.
"Наша планета 6 июля 2018 года в 19.46 мск окажется в самой дальней от Солнца точке своей орбиты, на расстоянии 152 095 566 километров. Прохождение афелия означает, что в этот день Солнце будет иметь наименьший видимый диаметр. Из-за того, что Земля в афелии на пять миллионов километров дальше от Солнца, чем в перигелии, видимый размер солнечного диска в афелии меньше, чем в перигелии. Это различие неощутимо на глаз, так как изменение размера диска происходит плавно в течение полугода", — говорится в сообщении.
Слово «афелий» — греческого происхождения, в переводе буквально означает «от Солнца». Этим словом астрономы обозначают точку орбиты любого небесного тела, движущегося вокруг Солнца, которая дальше всего отстоит от звезды. Существует ошибочное представление, что смена времен года зависит от расстояния до Солнца, то есть, чем дальше от Солнца Земля — тем на ней холоднее и должна быть зима. Но сейчас июль, и лето в самом разгаре, хотя Земля проходит самую удаленную точку своей орбиты, и это никак не влияет на смену времен года.
Смена времен года обусловлена тем, что ось вращения Земли имеет наклон к плоскости земной орбиты, а вовсе не тем, что расстояние от Земли до Солнца изменяется. Из-за того, что сейчас Земля находится дальше от Солнца, чем зимой, наша планета движется по орбите медленнее, чем будет двигаться через полгода. Это значит, что астрономическое лето (время от дня летнего солнцестояния до дня осеннего равноденствия) длится в Северном полушарии дольше, чем зима на целых пять дней.
Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут и 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 километра в секунду. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется перигелием, Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 миллионов километров. Самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 миллионов километров от Солнца.
Последние новости
Что будет с рублем после чемпионата мира по футболу Как русский "летучий голландец" полетал над НАТО Огненная карусель: для чего Россия сменила тактику применения танков
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поступок Путина вызвал панику на Западе90
Российского летчика Ярошенко пытали в США61
Украина придумала ассиметричный ответ Путину304
Над Украиной нависла национальная катастрофа179
Участница «Дома-2» умерла в 20 лет93
Видео
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:39
Украинские ракеты установили задом наперед
Украина Армия
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
00:35
У отравленных в Англии нашли «симптомы Скрипалей»
В мире
04:30
Поступок Путина вызвал панику на Западе
Политика
00:45
Над Украиной нависла национальная катастрофа
Украина В мире
00:46
Евровидение оказалось под угрозой срыва
Шоу-бизнес
04:30
Украина придумала ассиметричный ответ Путину
Украина В мире
02:47
В России испугались F-35 и проверили С-500
Оружие Армия
03:56
Ростуризм успокоил россиян
Общество Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение