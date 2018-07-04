В пятницу Земля убежит от Солнца

«Наша планета 6 июля 2018 года в 19.46 мск окажется в самой дальней от Солнца точке своей орбиты, на расстоянии 152 095 566 километров. Прохождение афелия означает, что в этот день Солнце будет иметь наименьший видимый диаметр. Из-за того, что Земля в афелии на пять миллионов километров дальше от Солнца, чем в перигелии, видимый размер солнечного диска в афелии меньше, чем в перигелии. Это различие неощутимо на глаз, так как изменение размера диска происходит плавно в течение полугода», — говорится в сообщении Московского планетария.

Слово «афелий» — греческого происхождения, в переводе буквально означает «от Солнца». Этим словом астрономы обозначают точку орбиты любого небесного тела, движущегося вокруг Солнца, которая дальше всего отстоит от звезды. Существует ошибочное представление, что смена времен года зависит от расстояния до Солнца, то есть, чем дальше от Солнца Земля — тем на ней холоднее и должна быть зима. Но сейчас июль, и лето в самом разгаре, хотя Земля проходит самую удаленную точку своей орбиты, и это никак не влияет на смену времен года.

Смена времен года обусловлена тем, что ось вращения Земли имеет наклон к плоскости земной орбиты, а вовсе не тем, что расстояние от Земли до Солнца изменяется. Из-за того, что сейчас Земля находится дальше от Солнца, чем зимой, наша планета движется по орбите медленнее, чем будет двигаться через полгода. Это значит, что астрономическое лето (время от дня летнего солнцестояния до дня осеннего равноденствия) длится в Северном полушарии дольше, чем зима на целых пять дней.

Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут и 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 километра в секунду. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется перигелием, Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 миллионов километров. Самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 миллионов километров от Солнца/