Посмотрите на небо! Рассказываем, когда над Екатеринбургом можно будет увидеть Сатурн, Марс и МКС

Летние ночи созданы точно не для сна, тем более что погода на Урале радует и можно без проблем любоваться звёздным небом. Для романтичных натур и для тех, кто просто увлекается астрономией инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев рассказал, когда в июле в небе над Екатеринбургом можно будет разглядеть планеты.

8 июля

Ночью в воскресенье можно будет увидеть планету Уран, правда, для этого понадобится бинокль. Увидеть Уран можно будет перед рассветом в восточной части неба.

12 июля

С 12 июля и до конца месяца один из наиболее благоприятных периодов для наблюдения МКС. Яркость МКС будет выше всех наблюдаемых на небе объектов, за исключением Солнца и Луны. Минимальное расстояние до МКС составит около 700 километров. Кстати, сейчас на Международной космической станции находится космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев

15 июля

В середине лета можно будет полюбоваться луной, которая окажется между двумя планетами — Меркурием и Венерой, но увидеть это будет сложно из-за вечерней зари. Они будут хорошо видны после 22:00.

— Лучше всего будет наблюдаться в Южном полушарии или у нас при ясном небе в бинокль, — рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. — Несмотря на то, что Меркурий в этот момент будет находиться почти на максимально возможном удалении от Солнца в 26 градусов, его невысокая яркость, вечерняя заря и низкое положение планеты над горизонтом в северо-западной части неба после захода Солнца осложняют поиски на небе.

20–21 июля

В двадцатых числах июля Луна будет находиться рядом с Юпитером. Юпитер — третья по яркости планета после Венеры и Марса. Он виден в юго-западной части неба после 22:00.

Юпитер находится выше Венеры и Марса над горизонтом и еще не тонет в вечерней заре — в отличие от Венеры, поэтому его можно хорошо разглядеть.

24–25 июля

Сейчас планета Сатурн хорошо видна в южной части неба после 22:00, а июль как раз один из лучших месяцев для ее наблюдения. А 24 и 25 июля Луна будет находиться севернее планеты.

— При использовании инструмента с увеличением от 20 крат можно наблюдать кольца Сатурна, — рассказал Санакоев.

26 июля

В этот день Луна пройдет рядом с карликовой планетой Плутон. Ее можно увидеть только в телескоп с диаметром объектива от 30 сантиметров — так, что это событие не для всех.

27 июля

Это событие пропускать нельзя! В ночь с 27 на 28 июля пройдёт великое противостояние Марса и полное затмение луны. Это очень редкое событие. В южной части неба низко над горизонтом можно будет увидеть соединение Луны и Марса.

«Луна настолько глубоко погрузится в тень Земли, что ее яркость будет в несколько раз меньше, чем у Марса. Оба небесных светила будут иметь красноватый оттенок», — рассказал Владилен Санакоев.

В 23:24 можно будет заметить потемнение левого края луны и начнутся частные фазы затмения.

В 00:30 луна полностью скроется в тени Земли.

В 01:21 луна окажется почти в самом центре тени Земли и будет почти не видна. Марс, который будет чуть ниже луны, будет светить в несколько раз ярче затемненной луны.

В 02:13 левый край луны вновь станет освещен лучами Солнца и снова начнутся частные фазы затмения луны.

В 03:19 Луна полностью выйдет из тени Земли.

31 июля

В последний день июля луна окажется рядом с самой дальней планетой Солнечной системы — Нептуном. Утром 31 июля луна пройдет южнее планеты Нептун. Наблюдать планету можно будет в бинокль с диаметром объектива от 50 миллиметров, а для того чтобы различить диск планеты, потребуется телескоп.