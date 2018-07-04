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Посмотрите на небо! Рассказываем, когда над Екатеринбургом можно будет увидеть Сатурн, Марс и МКС
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Посмотрите на небо! Рассказываем, когда над Екатеринбургом можно будет увидеть Сатурн, Марс и МКС 

e1.ru 35 минут назад
Фото: e1.ru
Летние ночи созданы точно не для сна, тем более что погода на Урале радует и можно без проблем любоваться звёздным небом. Для романтичных натур и для тех, кто просто увлекается астрономией инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев рассказал, когда в июле в небе над Екатеринбургом можно будет разглядеть планеты.
8 июля
Ночью в воскресенье можно будет увидеть планету Уран, правда, для этого понадобится бинокль. Увидеть Уран можно будет перед рассветом в восточной части неба.
12 июля
С 12 июля и до конца месяца один из наиболее благоприятных периодов для наблюдения МКС. Яркость МКС будет выше всех наблюдаемых на небе объектов, за исключением Солнца и Луны. Минимальное расстояние до МКС составит около 700 километров. Кстати, сейчас на Международной космической станции находится космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев.
15 июля
В середине лета можно будет полюбоваться луной, которая окажется между двумя планетами — Меркурием и Венерой, но увидеть это будет сложно из-за вечерней зари. Они будут хорошо видны после 22:00.
— Лучше всего будет наблюдаться в Южном полушарии или у нас при ясном небе в бинокль, — рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. — Несмотря на то, что Меркурий в этот момент будет находиться почти на максимально возможном удалении от Солнца в 26 градусов, его невысокая яркость, вечерняя заря и низкое положение планеты над горизонтом в северо-западной части неба после захода Солнца осложняют поиски на небе.
20–21 июля
В двадцатых числах июля Луна будет находиться рядом с Юпитером. Юпитер — третья по яркости планета после Венеры и Марса. Он виден в юго-западной части неба после 22:00.
Юпитер находится выше Венеры и Марса над горизонтом и еще не тонет в вечерней заре — в отличие от Венеры, поэтому его можно хорошо разглядеть.
24–25 июля
Сейчас планета Сатурн хорошо видна в южной части неба после 22:00, а июль как раз один из лучших месяцев для ее наблюдения. А 24 и 25 июля Луна будет находиться севернее планеты.
— При использовании инструмента с увеличением от 20 крат можно наблюдать кольца Сатурна, — рассказал Санакоев.
26 июля
В этот день Луна пройдет рядом с карликовой планетой Плутон. Ее можно увидеть только в телескоп с диаметром объектива от 30 сантиметров — так, что это событие не для всех.
27 июля
Это событие пропускать нельзя! В ночь с 27 на 28 июля пройдёт великое противостояние Марса и полное затмение луны. Это очень редкое событие. В южной части неба низко над горизонтом можно будет увидеть соединение Луны и Марса.
«Луна настолько глубоко погрузится в тень Земли, что ее яркость будет в несколько раз меньше, чем у Марса. Оба небесных светила будут иметь красноватый оттенок», — рассказал Владилен Санакоев.
В 23:24 можно будет заметить потемнение левого края луны и начнутся частные фазы затмения.
В 00:30 луна полностью скроется в тени Земли.
В 01:21 луна окажется почти в самом центре тени Земли и будет почти не видна. Марс, который будет чуть ниже луны, будет светить в несколько раз ярче затемненной луны.
В 02:13 левый край луны вновь станет освещен лучами Солнца и снова начнутся частные фазы затмения луны.
В 03:19 Луна полностью выйдет из тени Земли.
31 июля
В последний день июля луна окажется рядом с самой дальней планетой Солнечной системы — Нептуном. Утром 31 июля луна пройдет южнее планеты Нептун. Наблюдать планету можно будет в бинокль с диаметром объектива от 50 миллиметров, а для того чтобы различить диск планеты, потребуется телескоп.
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